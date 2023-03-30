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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Белгородской области не будут повышать с июля стоимость подключения к электросетям

30 марта 2023, 14:10
Фото: 1MI
До конца 2023 года цена услуги не изменится. Календарная разбивка не предусмотрена, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Стоимость подключения к электросетям в регионе не будут повышать с 1 июля текущего года. В региональном правительстве опровергли информацию, распространяемую в ряде белгородских пабликов.

Региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов установило стандартизированные тарифные и льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности на весь 2023 год. Меняться стоимость до конца года не будет. Календарная разбивка не предусмотрена.

Льготный тариф с 1 января за 1 кВт составляет 1064 рубля с НДС. Он действует при подключении до 15 кВт и расположении не далее 300 м в городской местности и не далее 500 м в сельской местности от существующих электросетей. Льготы актуальны для малообеспеченных граждан, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Льготная ставка за 1 кВт для остальных категорий составляет 6528,14 рубля с НДС.

Напомним, что с 1 декабря минувшего года в регионе увеличились тарифы на газ. Стоимость 1000 куб. м. составила 7514,29 рубля.

В Белгородской области с 1 декабря подорожает газ
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#Ольга Аксёнова#Подключение к электросетям#Цены#Льготная ставка#Общество#Белгородская область
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