В Белгородской области не будут повышать с июля стоимость подключения к электросетям

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Стоимость подключения к электросетям в регионе не будут повышать с 1 июля текущего года. В региональном правительстве опровергли информацию, распространяемую в ряде белгородских пабликов.
Региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов установило стандартизированные тарифные и льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности на весь 2023 год. Меняться стоимость до конца года не будет. Календарная разбивка не предусмотрена.
Льготный тариф с 1 января за 1 кВт составляет 1064 рубля с НДС. Он действует при подключении до 15 кВт и расположении не далее 300 м в городской местности и не далее 500 м в сельской местности от существующих электросетей. Льготы актуальны для малообеспеченных граждан, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Льготная ставка за 1 кВт для остальных категорий составляет 6528,14 рубля с НДС.
Напомним, что с 1 декабря минувшего года в регионе увеличились тарифы на газ. Стоимость 1000 куб. м. составила 7514,29 рубля.