В Белгородской области не будут повышать с июля стоимость подключения к электросетям

Льготный тариф с 1 января за 1 кВт составляет 1064 рубля с НДС. Он действует при подключении до 15 кВт и расположении не далее 300 м в городской местности и не далее 500 м в сельской местности от существующих электросетей. Льготы актуальны для малообеспеченных граждан, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.