В Белгороде у студента-иностранца вымогали деньги за интимное видео

Иностранный студент познакомился с девушкой в интернете. Во время переписки он отправил ей интимное видео, после чего у него стали вымогать деньги. Парень перевёл 10 тыс. рублей и обратился в полицию, рассказали в региональном УМВД.

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