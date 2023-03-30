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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Белгороде у студента-иностранца вымогали деньги за интимное видео

30 марта 2023, 13:18
Фото: 1MI
Иностранный студент познакомился с девушкой в интернете. Во время переписки он отправил ей интимное видео, после чего у него стали вымогать деньги. Парень перевёл 10 тыс. рублей и обратился в полицию, рассказали в региональном УМВД.

В Белгороде 19-летний студент-иностранец познакомился в интернете с девушкой. Она предложила обменяться в мессенджере видео интимного характера. После получения записи собеседница потребовала от иностранного студента деньги, угрожая распространить видео.

Молодой человек, опасаясь, что ролик выложат в Сеть и его увидят знакомые, перевёл 10 тыс. рублей. После этого парень обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство).

Съёмка и пересылка интимных видео и фото нередко приносят проблемы пользователям интернета. Ранее в Старом Осколе 17-летняя девушка опубликовала в соцсети интимные фото знакомой. Сделала она это из ревности.

17-летняя белгородка опубликовала интимные фото знакомой из-за ревности к парню
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#Ольга Аксёнова#Студент-иностранец#Интимное видео#Вымогательство#Знакомство#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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