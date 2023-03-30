В Белгороде у студента-иностранца вымогали деньги за интимное видео

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Белгороде 19-летний студент-иностранец познакомился в интернете с девушкой. Она предложила обменяться в мессенджере видео интимного характера. После получения записи собеседница потребовала от иностранного студента деньги, угрожая распространить видео.
Молодой человек, опасаясь, что ролик выложат в Сеть и его увидят знакомые, перевёл 10 тыс. рублей. После этого парень обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство).
Съёмка и пересылка интимных видео и фото нередко приносят проблемы пользователям интернета. Ранее в Старом Осколе 17-летняя девушка опубликовала в соцсети интимные фото знакомой. Сделала она это из ревности.