В Белгороде определились с датой первого масштабного субботника

Жителей Белгорода приглашают на первый масштабный субботник этой весны. Он пройдёт в пятницу, 7 апреля. Сотрудники управ уже определили территории, которые предстоит убирать — это общественные зоны и площадки вокруг многоквартирных домов. Вскоре будет готова интерактивная карта для удобства горожан.