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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Белгороде определились с датой первого масштабного субботника

30 марта 2023, 08:03
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Первый весенний субботник в Белгороде проведут 7 апреля

В областном центре 7 апреля намерены провести первый весенний масштабный субботник. Прийти могут все желающие. Убирать будут общественные места и дворы МКД, сообщили в мэрии города. Мешки для мусора выдадут.

Жителей Белгорода приглашают на первый масштабный субботник этой весны. Он пройдёт в пятницу, 7 апреля. Сотрудники управ уже определили территории, которые предстоит убирать — это общественные зоны и площадки вокруг многоквартирных домов. Вскоре будет готова интерактивная карта для удобства горожан.

Желающие могут присоединиться к акции на территории своей управы или выбрать другую локацию. Во втором случае необходимо позвонить по телефону +7 (4722) 73–26–37.

По договорённости с работодателем приступить к уборке выбранной территории можно в 15:00. На месте будут дежурить сотрудники управ, которые обеспечат мешками для мусора и проследят за его вывозом.

Напомним, в Белгороде утвердили план проведения субботников в рамках Дней защиты от экологической опасности. До 30 апреля намерены провести 11 акций.

В Белгороде утвердили план субботников на весенний период
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#Ольга Аксёнова#Субботник#Управы#Уборка#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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