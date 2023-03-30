В Белгороде определились с датой первого масштабного субботника

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Жителей Белгорода приглашают на первый масштабный субботник этой весны. Он пройдёт в пятницу, 7 апреля. Сотрудники управ уже определили территории, которые предстоит убирать — это общественные зоны и площадки вокруг многоквартирных домов. Вскоре будет готова интерактивная карта для удобства горожан.
Желающие могут присоединиться к акции на территории своей управы или выбрать другую локацию. Во втором случае необходимо позвонить по телефону +7 (4722) 73–26–37.
По договорённости с работодателем приступить к уборке выбранной территории можно в 15:00. На месте будут дежурить сотрудники управ, которые обеспечат мешками для мусора и проследят за его вывозом.
Напомним, в Белгороде утвердили план проведения субботников в рамках Дней защиты от экологической опасности. До 30 апреля намерены провести 11 акций.