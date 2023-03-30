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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

В Белгороде изменится высота газонов

30 марта 2023, 14:38
Фото: 1MI
В областном центре уменьшат уровень газонов, чтобы земля из них не вымывалась дождями и талыми водами на дороги. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов в ходе прямой линии.

Белгородец поинтересовался, не планируют ли в городе обустроить газоны с помощью придорожных клумб для изменения уровня. Мужчина пояснил, что это необходимо для того, чтобы земля с газонов не вымывалась дождями и талыми водами.

На это мэр Валентин Демидов ответил, что подобная работа ведётся. Во время обустройства и обновления участков уровень газонов понижают на 5 см относительно уровня бортового камня. Занимается этим Белгорблагоустройство.

Ранее стало известно, что в Белгороде в этом году высадят барбарис, бальзамин, бегонию, боярышник, вербену, георгины, гортензию, петунию, розы, туи, шалфей.

Стало известно, какие цветы будут украшать белгородские клумбы
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#Ольга Аксёнова#Газон#Клумбы#Земля#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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