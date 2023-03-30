В Белгороде изменится высота газонов

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Белгородец поинтересовался, не планируют ли в городе обустроить газоны с помощью придорожных клумб для изменения уровня. Мужчина пояснил, что это необходимо для того, чтобы земля с газонов не вымывалась дождями и талыми водами.
На это мэр Валентин Демидов ответил, что подобная работа ведётся. Во время обустройства и обновления участков уровень газонов понижают на 5 см относительно уровня бортового камня. Занимается этим Белгорблагоустройство.
Ранее стало известно, что в Белгороде в этом году высадят барбарис, бальзамин, бегонию, боярышник, вербену, георгины, гортензию, петунию, розы, туи, шалфей.