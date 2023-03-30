В Белгороде готовятся к благоустройству территории Центра адаптивного спорта

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В Центре для занятий адаптивной физической культурой приступили к установке звукоизоляционных панелей основного, теннисного, волейбольного и тренажёрного залов. На следующей неделе планируется начать благоустройство прилегающей территории. Заказано оборудование для вентиляции и кондиционирования.
Ход работ и вопросы обсудили на выездном совещании министр строительства области Оксана Козлитина, специалисты управления капитального строительства и представители подрядной организации.
Большую часть вопросов решили. Остались аспекты, касающиеся работы проектировщика и подрядчика по отделочным материалам и конструктивным решениям. Для их оперативного решения проведут технический совет с участием службы эксплуатации и проектировщика.
На строительство Центра адаптивного спорта выделено порядка 393 млн рублей.
В Белгородской области в 2023 году планируется построить 18 социальных объектов и капитально отремонтировать 74. В микрорайоне Северный Старого Оскола возведут школу на 100 мест, в посёлке Мичуринский Корочанского района — сельский клуб, в хуторе Красный Восток Яковлевского горокруга — общественный центр.