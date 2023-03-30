В Белгороде готовятся к благоустройству территории Центра адаптивного спорта

В Белгородской области в 2023 году планируется построить 18 социальных объектов и капитально отремонтировать 74. В микрорайоне Северный Старого Оскола возведут школу на 100 мест, в посёлке Мичуринский Корочанского района — сельский клуб, в хуторе Красный Восток Яковлевского горокруга — общественный центр.