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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В Белгороде готовятся к благоустройству территории Центра адаптивного спорта

30 марта 2023, 06:56
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
На объекте начали установку звукоизоляции в основном, теннисном и тренажёрном залах. На следующей неделе приступят к благоустройству территории, рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

В Центре для занятий адаптивной физической культурой приступили к установке звукоизоляционных панелей основного, теннисного, волейбольного и тренажёрного залов. На следующей неделе планируется начать благоустройство прилегающей территории. Заказано оборудование для вентиляции и кондиционирования.

Ход работ и вопросы обсудили на выездном совещании министр строительства области Оксана Козлитина, специалисты управления капитального строительства и представители подрядной организации.

Большую часть вопросов решили. Остались аспекты, касающиеся работы проектировщика и подрядчика по отделочным материалам и конструктивным решениям. Для их оперативного решения проведут технический совет с участием службы эксплуатации и проектировщика.

На строительство Центра адаптивного спорта выделено порядка 393 млн рублей.

В Белгородской области в 2023 году планируется построить 18 социальных объектов и капитально отремонтировать 74. В микрорайоне Северный Старого Оскола возведут школу на 100 мест, в посёлке Мичуринский Корочанского района — сельский клуб, в хуторе Красный Восток Яковлевского горокруга — общественный центр.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Что построят и отремонтируют в Белгородской области в 2023 году
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