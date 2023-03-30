Учения в Шебекино, жалоба на автобус от белгородки и очередное увольнение: итоги дня

Белгородка пожаловалась на маршрут из Россоши через закрытую зону в Шебекино. Женщина рассказала, что путь автобуса был указан через Алексеевку и Новый Оскол. Однако о том, что он поедет через Шебекино, люди узнали только в Волоконовке.