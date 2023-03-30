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Учения в Шебекино, жалоба на автобус от белгородки и очередное увольнение: итоги дня

30 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Шебекино провели учения на случай ЧС, белгородка пожаловалась на маршрут автобуса из Россоши в Белгород, а секретарь Совбеза Старого Оскола покинул пост.

Учения в Шебекино

30 марта в Шебекино прошли учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации. Глава горокруга Владимир Жданов назначил руководителя штаба, попросил проработать действия по вывозу ценностей, документации в безопасные места, обеспечить прибытие автобусов в положенные точки.

Затем стартовала тренировка по вывозу лежачих больных из больниц. Для учений использовались манекены. Их загружали в машины скорой помощи и прибывшие автобусы.

Около 15:00 к учениям присоединились автобусы большой вместимости. При чрезвычайных ситуациях их снимут с маршрута и направят вывозить людей в безопасное место. Водителей информировали кураторы с громкоговорителями и в светоотражающих манишках. Последние нужны, если ЧС произойдёт в тёмное время суток.

В Шебекино начались учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации
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Жалоба на автобус

Белгородка пожаловалась на маршрут из Россоши через закрытую зону в Шебекино. Женщина рассказала, что путь автобуса был указан через Алексеевку и Новый Оскол. Однако о том, что он поедет через Шебекино, люди узнали только в Волоконовке.

Со слов жительницы региона, водитель решил сократить дорогу и поехал через закрытую зону, где запретили ездить гражданскому транспорту. Она также утверждает, что водитель остановился около запрещённого объекта, стоял и курил с открытым багажным отделением.

По найденным Бел.Ру данным, автобус принадлежал ООО «Юг Трэвэл». Представитель организации это отрицает. Однако он рассказал, что нашёл организацию и водителя, который оттуда ехал. По его словам, у них официальный маршрут через Шебекино.

Белгородка пожаловалась на маршрут из Россоши через закрытую зону в Шебекино
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Очередное увольнение

В Старом Осколе свой пост покидает глава местного Совета безопасности Анатолий Азаров. Эту должность он получил в 2018 году, когда кадровые перестановки коснулись Совбеза, департамента по организационно-аналитической и кадровой работе и управления по делам молодёжи.

Заменит бывшего секретаря ведомства Сергей Форов. До этого он работал начальником управления безопасности — заместителем секретаря Совета безопасности.

Секретарь Совета безопасности Старого Оскола Анатолий Азаров покидает свой пост
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