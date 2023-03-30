Участки без домов в сёлах с введённым ЧС останутся в собственности белгородцев

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Белгородцы не знают, что делать с землями, которые находятся в сёлах с введённым режимом ЧС. Вопросом интересуется собственница такого участка.
Дело в том, что на территории нет жилого дома, но есть строительный вагончик. Женщина пытается выяснить, куда следует обратиться для решения проблемы.
Как ответил глава Белгородского района Владимир Перцев, белгородцы из зоны ЧС, которые получают компенсации за жилые помещения, дома с участками передали государству. Если же это земельный участок без жилой постройки, то земля остаётся в собственности владельца.
«Когда наступят благоприятные условия, безопасные, тогда вы сможете дальше пользоваться этой землёй», — сказал чиновник.
Тем не менее он попросил женщину оставить свой номер телефона для обратной связи для того, чтобы разобраться в ситуации конкретнее.