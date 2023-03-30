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Участки без домов в сёлах с введённым ЧС останутся в собственности белгородцев

30 марта 2023, 16:20
Фото: 1MI
С вопросом по поводу земельных участков к главе Белгородского района обратилась жительница области. По её словам, жилого дома на участке нет, но есть строительный вагон. Налоги и коммунальные платежи платятся. Теперь женщина интересуется, куда обратиться для решения проблемы.
Сюжет
Режим ЧС

Белгородцы не знают, что делать с землями, которые находятся в сёлах с введённым режимом ЧС. Вопросом интересуется собственница такого участка.

Дело в том, что на территории нет жилого дома, но есть строительный вагончик. Женщина пытается выяснить, куда следует обратиться для решения проблемы.

Как ответил глава Белгородского района Владимир Перцев, белгородцы из зоны ЧС, которые получают компенсации за жилые помещения, дома с участками передали государству. Если же это земельный участок без жилой постройки, то земля остаётся в собственности владельца.

«Когда наступят благоприятные условия, безопасные, тогда вы сможете дальше пользоваться этой землёй», — сказал чиновник.

Тем не менее он попросил женщину оставить свой номер телефона для обратной связи для того, чтобы разобраться в ситуации конкретнее.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Режим ЧС#Дома#Общество#Обращение#Земельный участок#Собственность
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