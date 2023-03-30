Участки без домов в сёлах с введённым ЧС останутся в собственности белгородцев

С вопросом по поводу земельных участков к главе Белгородского района обратилась жительница области. По её словам, жилого дома на участке нет, но есть строительный вагон. Налоги и коммунальные платежи платятся. Теперь женщина интересуется, куда обратиться для решения проблемы.

Сюжет Режим ЧС