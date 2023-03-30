Тяжело в учении: отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций прошла в Шебекино

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Перед началом учений глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов объяснил, зачем вообще проводить такого рода учения. По его словам, нужно это для проработки всех возможных сценариев и выявления «слепых зон».
Основная цель — понимать порядок взаимодействия. Понять все недостатки: может, неправильно выбрали точку, может, нужно больше автобусов. Понять, что происходит. Благодаря этому каждый наш гражданин будет понимать: на случай непредвиденной ситуации он будет знать, что делать и куда ему идти.
Владимир Жданов
Дав разъяснение, чиновник поручил приступить к выполнению сценария.
Началось всё с того, что Жданов распаковал конверт с заданием — по легенде он пришёл от правительства Белгородской области. Изучив его, глава горокуга вызвал своих замов — чтобы дать поручение уже им. Затем Жданов дал команду собрать оперативный штаб. На всё про всё — полчаса.
Через полчаса прозвучит определённый звуковой сигнал, который будет планом действия как для меня, так и для населения и служб. В эти полчаса моя задача — поставить задачи по прибытию автотранспорта, обеспечить дополнительное его число и дать команды на перемещение всех материальных и нематериальных ценностей в безопасное место.
Владимир Жданов
Далее все отправились в пункт запасного управления — для постановки дополнительных задач.
На выходе из администрации наблюдателей и главу встретил ряд мощных хлопков. В сценарий они не входили: услышав их, местные жители нервно рассмеялись. «Если увидите, что мы падаем, — повторяйте за нами», — шутили они, обращаясь к приехавшим.
Затем прозвучала сирена. Все направились в пункт управления: там уже собрался оперативный штаб из полиции, спасателей, медиков и всех заместителей.
Легенда такова: я доложу полученное задание до членов штаба, поставлю задачи по всем направлениям в рамках учений, потом мы примем решения в рамках поставленного задания.
Владимир Жданов
Как рассказал глава, карта нужна для того, чтобы рассредоточиться с заместителями по всей территории. Интерактива и технологий при этом нет: по легенде, мобильная связь в случае ЧС отключается.
Обсудив задачи в пункте управления, оперштаб приступил к их выполнению. На очереди оказались объекты здравоохранения: по плану нужно было помочь оказавшимся в них маломобильным людям.
В рамках учений мы находимся в поликлинике. По легенде там находятся люди, которые не могут передвигаться. Для них нужны специализированные транспортные средства. Они у нас есть — сейчас мы на них посмотрим.
Владимир Жданов
В каждом автобусе должны находиться врач, аптечка и запас воды. При этом сиденья внутри демонтированы — чтобы могли поместиться носилки. Количество машин рассчитывается из числа пациентов и рабочего персонала.
Первыми на помощь больным «заходят» реанимобили. Следом выходят медики: грузить людей в автобусы им помогают военные и спасатели.
Вывозят, разумеется, не только больных пациентов. Выстроились машины и для обычных жителей — на третьей полосе дороги, где нет движения. Здесь же по легенде стоит сотрудник оперштаба — он раздаёт водителям маршрутные листы. В них прописаны места сбора, куда нужно будет отвезти людей.
На карте я вижу маршрут движения до конечной точки, куда нужно доставить жителей. Также по легенде при поступлении сигнала автобусы снимаются с маршрутов и поступают на место. Наш сотрудник проверяет наличие топлива в баке и сообщает водителю о ближайшей заправке.
Владимир Жданов
Маршруты сформированы заранее на каждый случай: на все возможные ситуации есть свои карты. Решение о том, какие из них задействовать, Жданов принимает после вскрытия конверта. Продумали всё и на тот случай, если будут уничтожены мосты — составлены обходные пути.
В идеале на каждой точке сбора находятся дружинники и полицейские. Сотрудники оперштаба одеты в светоотражающую одежду — на случай, если всё начнётся в тёмное время суток. Каждый из них оснащён и громкоговорителем — чтобы давать указания прибывшим людям. Особое внимание уделяют детям: их считают отдельно, а данные передают выше.
Примерно так выглядит план действий на случай чрезвычайной ситуации любого характера, в том числе и военного. Отметим, что подобного рода учения проведут не только в Шебекино, но и в других муниципалитетах области.