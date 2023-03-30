Тяжело в учении: отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций прошла в Шебекино

Началось всё с того, что Жданов распаковал конверт с заданием — по легенде он пришёл от правительства Белгородской области. Изучив его, глава горокуга вызвал своих замов — чтобы дать поручение уже им. Затем Жданов дал команду собрать оперативный штаб. На всё про всё — полчаса.