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Строительство большой больницы скорой медпомощи в Белгороде обсудили в Минздраве РФ

30 марта 2023, 10:01
Проект получил поддержку от президента Владимира Путина и федерального правительства. Белгородские власти надеются, что в ближайшее время больница попадёт в перечень объектов, по которым начнётся финансирование. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Большую больницу скорой помощи планируют построить в Белгороде. Проект одобрили как президент Владимир Путин, так и российское правительство. Власти региона ждут, что медучреждение попадёт в перечень объектов, по которым начнётся финансирование.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, 30 марта у него состоялась встреча с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Среди прочего обсудили вопрос строительства больницы скорой медицинской помощи. Пока для объекта готовят строительную площадку.

Глава региона добавил, что обсудили и дополнительное финансирование в размере 189 млн рублей для покупки оборудования в областную больницу. Речь также шла о поставке необходимых десяти автомобилей скорой помощи класса С.

Помимо этого, глава региона и министр побеседовали о выделении ещё 43 бюджетных мест для будущих медиков в БелГУ. Всего на область выделено 419 бюджетных мест, из них 219 закреплены за НИУ «БелГУ». Необходимы новые места по 14 медицинским специальностям.

Рассказал Гладков и о промежуточных этапах работы по решению кадровой проблемы в области. По словам чиновника, поддержка со стороны Минздрава РФ есть.

«Надеемся, что нам удастся добиться того результата, который мы ставим перед собой, чтобы у нас не было свободных вакансий и жители области не испытывали дефицита во врачебных специальностях, в том числе и по узким специалистам», — заявил губернатор.

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