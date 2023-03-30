Строительство большой больницы скорой медпомощи в Белгороде обсудили в Минздраве РФ

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Большую больницу скорой помощи планируют построить в Белгороде. Проект одобрили как президент Владимир Путин, так и российское правительство. Власти региона ждут, что медучреждение попадёт в перечень объектов, по которым начнётся финансирование.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, 30 марта у него состоялась встреча с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Среди прочего обсудили вопрос строительства больницы скорой медицинской помощи. Пока для объекта готовят строительную площадку.
Глава региона добавил, что обсудили и дополнительное финансирование в размере 189 млн рублей для покупки оборудования в областную больницу. Речь также шла о поставке необходимых десяти автомобилей скорой помощи класса С.
Помимо этого, глава региона и министр побеседовали о выделении ещё 43 бюджетных мест для будущих медиков в БелГУ. Всего на область выделено 419 бюджетных мест, из них 219 закреплены за НИУ «БелГУ». Необходимы новые места по 14 медицинским специальностям.
Рассказал Гладков и о промежуточных этапах работы по решению кадровой проблемы в области. По словам чиновника, поддержка со стороны Минздрава РФ есть.
«Надеемся, что нам удастся добиться того результата, который мы ставим перед собой, чтобы у нас не было свободных вакансий и жители области не испытывали дефицита во врачебных специальностях, в том числе и по узким специалистам», — заявил губернатор.