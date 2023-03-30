«Семейную ипотеку» с начала года в Белгородской области оформили на 725,53 млн рублей

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
В Белгородской области в 2023 году 181 семья взяла «семейную ипотеку» на 725,53 млн рублей. С начала реализации программы в регионе выдали 1789 кредитов на сумму 5,19 млрд рублей.
В России на долю «семейной ипотеки» в выдачах по льготным программам приходится 48% по количеству кредитов и 47% по сумме. По итогам прошлого года указанные показатели составляли 35% и 36% соответственно. По программе «семейной ипотеки» банки предлагают более низкие ставки. Реализуется она в рамках нацпроекта «Демография».
По поручению президента Владимира Путина её срок действия продлили до 1 июля 2024 года. Кроме того, программу распространили на семьи, воспитывающие двоих детей младше 18 лет.
«Семейной ипотекой» воспользовались порядка 500 тыс. российских семей. Им выдали кредиты почти на 2 трлн рублей.