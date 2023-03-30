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«Семейную ипотеку» с начала года в Белгородской области оформили на 725,53 млн рублей

30 марта 2023, 07:43
Фото: 1MI
Этот вид ипотеки в текущем году в регионе оформила 181 семья. С начала реализации программы ею воспользовались 1789 семей, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Ипотека

В Белгородской области в 2023 году 181 семья взяла «семейную ипотеку» на 725,53 млн рублей. С начала реализации программы в регионе выдали 1789 кредитов на сумму 5,19 млрд рублей.

В России на долю «семейной ипотеки» в выдачах по льготным программам приходится 48% по количеству кредитов и 47% по сумме. По итогам прошлого года указанные показатели составляли 35% и 36% соответственно. По программе «семейной ипотеки» банки предлагают более низкие ставки. Реализуется она в рамках нацпроекта «Демография».

По поручению президента Владимира Путина её срок действия продлили до 1 июля 2024 года. Кроме того, программу распространили на семьи, воспитывающие двоих детей младше 18 лет.

«Семейной ипотекой» воспользовались порядка 500 тыс. российских семей. Им выдали кредиты почти на 2 трлн рублей.

За три месяца 108 семей в Белгородской области получили «Семейную ипотеку»
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#Наталья Корявых#Семейная ипотека#Белгородская область#Владимир Путин#Ипотека#Общество#Кредит#Семьи
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