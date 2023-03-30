«Семейную ипотеку» с начала года в Белгородской области оформили на 725,53 млн рублей

В России на долю «семейной ипотеки» в выдачах по льготным программам приходится 48% по количеству кредитов и 47% по сумме. По итогам прошлого года указанные показатели составляли 35% и 36% соответственно. По программе «семейной ипотеки» банки предлагают более низкие ставки. Реализуется она в рамках нацпроекта «Демография».