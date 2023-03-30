Секретарь Совета безопасности Старого Оскола Анатолий Азаров покидает свой пост

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Пост секретаря Совета безопасности Старого Оскола покидает Анатолий Азаров. Исполнять его обязанности пока будет Сергей Форов. Ранее он был начальником управления безопасности — заместителем секретаря Совета безопасности.
Азарова назначили на должность в 2018 году. Кадровые перестановки тогда произошли в Совете безопасности, департаменте по организационно-аналитической и кадровой работе и управлении по делам молодёжи.
Ранее сообщалось, что Алексей Горелик покидает пост главы департамента имущественных и земельных отношений. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Коноваленко.