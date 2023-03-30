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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Секретарь Совета безопасности Старого Оскола Анатолий Азаров покидает свой пост

30 марта 2023, 07:02
Фото: 1MI
Об увольнении замглавы горокруга стало известно 30 марта. Исполнять его обязанности будет Сергей Форов, сообщил глава муниципалитета Андрей Чесноков.

Пост секретаря Совета безопасности Старого Оскола покидает Анатолий Азаров. Исполнять его обязанности пока будет Сергей Форов. Ранее он был начальником управления безопасности — заместителем секретаря Совета безопасности.

Азарова назначили на должность в 2018 году. Кадровые перестановки тогда произошли в Совете безопасности, департаменте по организационно-аналитической и кадровой работе и управлении по делам молодёжи.

Ранее сообщалось, что Алексей Горелик покидает пост главы департамента имущественных и земельных отношений. Временно исполнять его обязанности будет Дмитрий Коноваленко.

В администрации Старого Оскола сообщили о кадровых изменениях
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