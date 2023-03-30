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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

С небес под землю. Почему Сергей Чичикалов стал гидрогеологом

30 марта 2023, 13:26
Фото Александра Белашова
Дренажная шахта Лебединского ГОКа — важное звено в производственной цепочке. Ежесуточно здесь откачивают около 220 тысяч кубических метров подземных вод — это позволяет безопасно вести горные и буровзрывные работы.

Защита горизонтов от водной стихии — зона ответственности шестерых сотрудников геолого-маркшейдерского управления комбината. Среди них единственный подземный гидрогеолог — Сергей Чичикалов.

В подземных лабиринтах

Каждое утро он берёт полевую книжку, карандаш и рулетку, садится в клеть и спускается вниз — на глубину до ста девяноста метров от поверхности земли. За семь лет работы в должности Сергей досконально изучил все 43 километра подземных горных выработок. Здесь он ориентируется без указателей: как-никак каждый день пешком проходит по подземным лабиринтам по 10-12 километров.

Чичикалов следит за изменением гидрогеологических условий в проходческих забоях и в уже введённых в эксплуатацию подземных горных выработках, контролирует строительство водоотливных лотков. Ведёт замер производительности скважин, а также контролирует бурение новых, чтобы выявить опасные по прорывам подземных вод участки и обводнённые песчанисто-глинистые породы.

— Ежегодно мы бурим не менее 22 скважин различного назначения. Прошлый год стал юбилейным — пробурили тысячную! — говорит Сергей.

Как рыба в воде

Впрочем, хватает и работы на поверхности. Сергей составляет отчёты по шахтному водоотливу четвёртого и пятого стволов дренажной шахты, готовит проектную и исполнительную документацию на бурение новых скважин. Но всё же подземные горизонты влекут его куда больше, чем бумажная работа. К ним и стремился, когда устраивался на комбинат.

— Небо на тот момент уже покорил: служил в воздушно-десантных войсках и совершил 19 прыжков, — говорит Сергей. — Хотел побывать в шахте и уже после первого спуска понял — это моя стихия. Здесь чувствую себя как рыба в воде. Кстати, по гороскопу я — Рыбы!

Сергей любит свою профессию. Любит разнообразные задачи и постоянное движение. Любит коллектив, с которым и горы сворачивают, и подземные реки в нужное русло направляют.

— Это моё место в жизни. Никуда отсюда не уйду, — улыбается гидрогеолог.

Наталья Хаустова

Фото Александра Белашова

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