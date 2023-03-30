С небес под землю. Почему Сергей Чичикалов стал гидрогеологом

Каждое утро он берёт полевую книжку, карандаш и рулетку, садится в клеть и спускается вниз — на глубину до ста девяноста метров от поверхности земли. За семь лет работы в должности Сергей досконально изучил все 43 километра подземных горных выработок. Здесь он ориентируется без указателей: как-никак каждый день пешком проходит по подземным лабиринтам по 10-12 километров.