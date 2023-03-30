Росприроднадзор не увидел сброса нечистот в реку под Белгородом

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Управления Росприроднадзора и Россельхознадзора провели проверки по жалобам жителей Разумного на слив жидких отходов крупного рогатого скота с местного предприятия.
Росприроднадзор на момент проведения выездного обследования не выявил сброса отходов с территории предприятия. Специалисты взяли пробы ливневых вод, поступающих в реку. О результатах пообещали проинформировать дополнительно.
Россельхознадзор в ходе выездного обследования подтвердил слив навозных отходов на земли сельхозназначения с территории животноводческого комплекса. Специалисты исследовали пробы почвы.
Помимо этого, сотрудники Россельхознадзора обнаружили повреждения в заборе вокруг комплекса ООО «Разуменское», через которые на территорию предприятия могут проникнуть дикие животные. Это является ветеринарным нарушением правил содержания КРС. В адрес ООО «Разуменское» выписано предостережение.
Ранее специалисты регионального Центра лабораторного анализа и технических измерений выявили загрязнение почвы в районе Прохоровки. По данному факту возбуждено уголовное дело.