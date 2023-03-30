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Росприроднадзор не увидел сброса нечистот в реку под Белгородом

30 марта 2023, 17:10
Фото: 1MI
Белгородские управления Росприроднадзора и Россельхознадзора взяли пробы после жалоб на сливы жидких отходов КРС в реку Разумная и на земли с/х назначения. Первое ведомство нарушений не обнаружило, рассказала депутат Екатерина Долгова. Россельхознадзор факт слива на сельхозземли подтвердил.

Управления Росприроднадзора и Россельхознадзора провели проверки по жалобам жителей Разумного на слив жидких отходов крупного рогатого скота с местного предприятия.

Росприроднадзор на момент проведения выездного обследования не выявил сброса отходов с территории предприятия. Специалисты взяли пробы ливневых вод, поступающих в реку. О результатах пообещали проинформировать дополнительно. 

Россельхознадзор в ходе выездного обследования подтвердил слив навозных отходов на земли сельхозназначения с территории животноводческого комплекса. Специалисты исследовали пробы почвы.

Помимо этого, сотрудники Россельхознадзора обнаружили повреждения в заборе вокруг комплекса ООО «Разуменское», через которые на территорию предприятия могут проникнуть дикие животные. Это является ветеринарным нарушением правил содержания КРС. В адрес ООО «Разуменское» выписано предостережение.

Ранее специалисты регионального Центра лабораторного анализа и технических измерений выявили загрязнение почвы в районе Прохоровки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жители Разумного жалуются на слив нечистот в реку
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#Ольга Аксёнова#Нечисоты#Жидкие стоки#Крс#Река#Росприроднадзор#Межрегиональное управление Россельхознадзора#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Екатерина Долгова
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