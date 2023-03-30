Росприроднадзор не увидел сброса нечистот в реку под Белгородом

Помимо этого, сотрудники Россельхознадзора обнаружили повреждения в заборе вокруг комплекса ООО «Разуменское», через которые на территорию предприятия могут проникнуть дикие животные. Это является ветеринарным нарушением правил содержания КРС. В адрес ООО «Разуменское» выписано предостережение.