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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Пьяный белгородец в новогодние праздники решил откупиться от ГИБДД взяткой

30 марта 2023, 12:34
Фото: 1MI
Житель региона попался пьяным за рулём 2 января. Чтобы автоинспектор не привлёк его к ответственности, мужчина предложил взятку в 26 тыс. рублей. Полицейские отказался. Тогда водитель просто оставил деньги в служебном авто, рассказали в региональном следкоме. Теперь белгородцу предстоит суд.
Сюжет
Взятка

Сотрудники ГИБДД 2 января 2023 года остановили в Шебекинском горокруге нетрезвого 57-летнего водителя. В отношении автомобилиста начали составлять административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии опьянения.

В это время белгородец, находясь в служебном автомобиле, предложил сотруднику полиции деньги за решение вопроса. Автоинспектор отказался. Однако водитель не отступил и оставил 26 тыс. рублей в машине полицейских. После этого сотрудник ГИБДД попросил мужчину покинуть машину, вышел сам и сообщил о даче взятки в ОМВД России по Шебекинскому округу.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). Расследование завершилось, дело направили в суд.

Ранее в Белгородском районе продавец магазина пыталась дать взятку полицейскому после того, как продала алкоголь несовершеннолетнему. Она положила в бардачок служебного авто 25 тыс. рублей.

Продавшая алкоголь подростку белгородка пыталась избавиться от наказания взяткой
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#Ольга Аксёнова#Взятка#Гибдд#Пьяный водитель#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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