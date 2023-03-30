Пьяный белгородец в новогодние праздники решил откупиться от ГИБДД взяткой

В это время белгородец, находясь в служебном автомобиле, предложил сотруднику полиции деньги за решение вопроса. Автоинспектор отказался. Однако водитель не отступил и оставил 26 тыс. рублей в машине полицейских. После этого сотрудник ГИБДД попросил мужчину покинуть машину, вышел сам и сообщил о даче взятки в ОМВД России по Шебекинскому округу.