Пьяный белгородец в новогодние праздники решил откупиться от ГИБДД взяткой

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Сотрудники ГИБДД 2 января 2023 года остановили в Шебекинском горокруге нетрезвого 57-летнего водителя. В отношении автомобилиста начали составлять административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии опьянения.
В это время белгородец, находясь в служебном автомобиле, предложил сотруднику полиции деньги за решение вопроса. Автоинспектор отказался. Однако водитель не отступил и оставил 26 тыс. рублей в машине полицейских. После этого сотрудник ГИБДД попросил мужчину покинуть машину, вышел сам и сообщил о даче взятки в ОМВД России по Шебекинскому округу.
В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). Расследование завершилось, дело направили в суд.
Ранее в Белгородском районе продавец магазина пыталась дать взятку полицейскому после того, как продала алкоголь несовершеннолетнему. Она положила в бардачок служебного авто 25 тыс. рублей.