Охранник в Белгороде порезал ножом сотрудницу общепита из-за невзаимной любви

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Белгородец напал на возлюбленную с ножом из-за невзаимных чувств. В отдел полиции обратились врачи одной из больниц и сообщили, что к ним поступила 64-летняя пациентка с ранами от ножа в области лопатки. Оказалось, что порезал женщину её ухажёр.
63-летнего подозреваемого задержали. Потерпевшая работает в одной из уличных точек быстрого питания, а нападавший — охранник соседней организации. Белгородец часто заходил к женщине. В одну из встреч он признался ей в чувствах, но получил отказ. Ухажёр вёл себя настойчиво, однако его возлюбленная взаимностью не отвечала. В итоге агрессивный поклонник подкараулил белгородку возле работы и напал с ножом.
Против жителя Белгорода возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.