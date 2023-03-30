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Охранник в Белгороде порезал ножом сотрудницу общепита из-за невзаимной любви

30 марта 2023, 14:44
Фото: 1MI
Женщина с колото-резаными ранами обратилась в больницу. В полицию о происшествии сообщили медики. Подробностями случившегося поделились в УМВД по Белгородской области.

Белгородец напал на возлюбленную с ножом из-за невзаимных чувств. В отдел полиции обратились врачи одной из больниц и сообщили, что к ним поступила 64-летняя пациентка с ранами от ножа в области лопатки. Оказалось, что порезал женщину её ухажёр.

63-летнего подозреваемого задержали. Потерпевшая работает в одной из уличных точек быстрого питания, а нападавший — охранник соседней организации. Белгородец часто заходил к женщине. В одну из встреч он признался ей в чувствах, но получил отказ. Ухажёр вёл себя настойчиво, однако его возлюбленная взаимностью не отвечала. В итоге агрессивный поклонник подкараулил белгородку возле работы и напал с ножом.

Против жителя Белгорода возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.

Белгородец из ревности зарезал свою возлюбленную кухонным ножом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Происшествия#Нож#Нападение#Общепит#Охранник#Любовь#Новости Белгорода
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