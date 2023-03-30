Охранник в Белгороде порезал ножом сотрудницу общепита из-за невзаимной любви

63-летнего подозреваемого задержали. Потерпевшая работает в одной из уличных точек быстрого питания, а нападавший — охранник соседней организации. Белгородец часто заходил к женщине. В одну из встреч он признался ей в чувствах, но получил отказ. Ухажёр вёл себя настойчиво, однако его возлюбленная взаимностью не отвечала. В итоге агрессивный поклонник подкараулил белгородку возле работы и напал с ножом.