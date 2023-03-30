Стандартные услуги по погребению белгородцев оценили в 7,8 тыс. рублей

Предоставление и доставка гроба и других необходимых для погребения предметов теперь обойдётся в 3029,81 рубля. В этот пункт входят гроб, подушка в гроб, покрывало, рукав для опускания гроба, конструкция с намогильным знаком, пластиковая табличка, а также доставка гроба. Последняя обойдётся в 702,62 рубля. В 2022 году это стоило 2957,83 рубля, а доставка — 627,90 рубля.