Стандартные услуги по погребению белгородцев оценили в 7,8 тыс. рублей

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Мэрия Белгорода утвердила стоимость по гарантированному перечню услуг по погребению. За год суммы выросли. Предполагается, что услуги оказывает специализированная служба по вопросам похоронного дела.
С 1 февраля 2023 года оформление документов, необходимых для погребения, обходится в 259 рублей. В прошлом году стоимость услуги составляла 231,46 рубля.
Предоставление и доставка гроба и других необходимых для погребения предметов теперь обойдётся в 3029,81 рубля. В этот пункт входят гроб, подушка в гроб, покрывало, рукав для опускания гроба, конструкция с намогильным знаком, пластиковая табличка, а также доставка гроба. Последняя обойдётся в 702,62 рубля. В 2022 году это стоило 2957,83 рубля, а доставка — 627,90 рубля.
Перевозка тела на кладбище обойдётся в 1117,99 рубля. Годом ранее она стоила 999,10 рубля. Само погребение обходится в 3106,68 рубля. Рытьё могилы вручную оценивают в 2281,76 рубля, а закопать гроб стоит 824,92 рубля. В прошлом году стоимость составляла 2776,30 — за рытьё могилы просили 2039,11, а за вторую услугу — 737,19 рубля.
Общая стоимость услуг по погребению в 2023 году составила 7793,48 рубля. Годом ранее — 6964,68 рубля.
В аналогичную сумму обойдётся погребение умерших без близких родственников или тех, чья личность не установлена. В этом году общая стоимость указанных услуг обходится в 7793,48 рубля, в прошлом году она составляла те же 6964,68 рубля.