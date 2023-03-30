Мокрым снегом и дождём завершится март в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
31 марта в Белгородской области будет облачно. Ночью местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём — небольшой дождь. Ночью ожидается от -3 ˚С до +2 ˚С. Днём от +4 ˚С до +9 ˚С.
В Белгороде в тёмное время суток 0 ˚С. Осадков при этом не предвидится. Днём воздух прогреется до +9 ˚С. Дождя в областном центре также не будет.
В субботу, 1 апреля, в Белгороде обещают небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до +3 ˚С. Днём столбик термометра покажет отметку +8 ˚С. 2 апреля без осадков. В ночное время ожидается +3 ˚С, днём — до +12 ˚С.