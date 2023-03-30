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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Мокрым снегом и дождём завершится март в Белгородской области

30 марта 2023, 13:44
Фото: 1MI
31 марта будет облачно, ночью ожидаются дождь и мокрый снег. Температура опустится до -3 ˚С. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

31 марта в Белгородской области будет облачно. Ночью местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём — небольшой дождь. Ночью ожидается от -3 ˚С до +2 ˚С. Днём от +4 ˚С до +9 ˚С.

В Белгороде в тёмное время суток 0 ˚С. Осадков при этом не предвидится. Днём воздух прогреется до +9 ˚С. Дождя в областном центре также не будет.

В субботу, 1 апреля, в Белгороде обещают небольшой кратковременный дождь. Ночью похолодает до +3 ˚С. Днём столбик термометра покажет отметку +8 ˚С. 2 апреля без осадков. В ночное время ожидается +3 ˚С, днём — до +12 ˚С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Мокрый снег
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