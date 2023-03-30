Мэрия Белгорода закупает лестницы в библиотеку по 578 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Библиотечные передвижные лестницы должны быть оснащены роликами и обладать возможностью перемещаться по гнутым участкам трека. Высота лестницы — три метра, ширина — 50 сантиметров. Изготовлены они должны быть из нержавеющий стали, а их ступени — из дерева.
Поставщика уже определили — им стала ИП Татьяна Билык из Ленинградской области.
Бел.Ру решило поинтересоваться, для каких целей мэрия проводит закупку. Как нам сообщили в ответе на официальный запрос, нужны лестницы для модернизации библиотеки на улице Горького, 74.
Для проведения работ разработан дизайн-проект помещения, которым предусмотрена система стеллажей высотой 3,6 м. С целью доступа к книгам, расположенным на верхних полках и созданием современного интерьера, предусмотрены две передвижные лестницы.
пресс-служба мэрии
Размещены лестницы будут в зале абонемента и в игровой комнате. Стоимость их, как уточнили в администрации, «складывается из стоимости материала, работ и установки».