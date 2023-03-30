Мэрия Белгорода закупает лестницы в библиотеку по 578 тысяч рублей

Библиотечные передвижные лестницы должны быть оснащены роликами и обладать возможностью перемещаться по гнутым участкам трека. Высота лестницы — три метра, ширина — 50 сантиметров. Изготовлены они должны быть из нержавеющий стали, а их ступени — из дерева.