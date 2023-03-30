Картаполов: Российских призывников не будут отправлять в присоединённые регионы

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных этой весной срочников не будут отправлять служить в ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Также в новых регионах не будет весеннего призыва.
Картаполов добавил, что проект закона о повышении призывного возраста не распространяется на весеннюю призывную кампанию 2023 года. Она пройдёт по действующим правилам.
Со слов главы комитета, законопроект Госдума рассмотрит после 17 апреля. До 15 апреля по проекту собирают отзывы «заинтересованных органов власти». Сам законопроект о поэтапном увеличении призывного возраста внесли в нижнюю палату парламента 13 марта.
Весенний призыв в 2023 году начнётся 1 апреля.