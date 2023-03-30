В автоматическом режиме

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
С 1 июля 2020 года федеральный закон* перенёс ответственность за приборы учета электроэнергии с жильцов многоквартирных домов на гарантирующего поставщика, которым на территории региона является АО «Белгородэнергосбыт».
В рамках исполнения этих обязательств гарантирующий поставщик установил свыше 20 000 интегральных приборов учета.
С 1 января 2022 года, согласно законодательству, компания осуществляет монтаж только интервальных приборов учета электроэнергии. «Умные» счетчики дистанционно передают данные о потреблении электроэнергии. Показания всех приборов учета в многоэтажных домах фиксируются одновременно и поступают гарантирующему поставщику электроэнергии автоматически. Интеллектуальные приборы учета отображают уровень напряжения, передают сигналы об авариях, сбоях в работе сети, несанкционированных подключениях, а в итоге сокращают потери электроэнергии во внутридомовой сети. Счетчики имеют функцию дистанционного отключения должников, хранят и защищают данные.
Белгородэнергосбытом создана интеллектуальная система учета электрической энергии (ИСУЭ), в которую включены 8 970 общедомовых приборов учета электроэнергии, более 6 900 индивидуальных счетчиков, установлено свыше 500 базовых станций. Организована работа по их обслуживанию. Процент сбора информации по показаниям приборов учета составляет более 85%.
Произведена интеграция ИСУЭ с биллинговой системой ресурсоснабжающей компании, в результате чего все расчеты с потребителями производятся на основании данных, полученных посредством интеллектуального учета.
Создание собственной ИСУЭ позволяет гарантирующему поставщику осуществлять полноценный прием, обработку и применение данных не только о потребленной электроэнергии, но и включать в систему учета другие приборы учета коммунальных ресурсов, датчики вскрытия, загазованности, протечки и т. д.
С целью обеспечения технической возможности установки приборов учета электроэнергии гарантирующий поставщик совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области разработал механизм согласования проектов для проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов (бывших общежитий). При согласовании учитываются все особенности и характеристики МКД, требования действующего законодательства в части организации учета электроэнергии. В течение 2022 года были рассмотрены и проработаны более 15 проектов.
Следует отметить, что «умные» счетчики в домах, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны соответствовать определенным требованиям и иметь прописанный в законе минимальный набор функций**. А поскольку в дальнейшем они будут переданы в эксплуатацию гарантирующему поставщику и должны максимально корректно вписаться в его интеллектуальную систему учета, Белгородэнергосбыт согласовывает проекты застройщиков и оказывает услуги по поставке приборов учета и каналообразующего оборудования. В течение 2022 года совместно с застройщиками были реализованы свыше 1 500 интеллектуальных счетчиков и 17 базовых станций.
Но не все так просто. Некоторые застройщики пренебрегли требованиями закона и не оснастили построенные ими дома соответствующим учетом электроэнергии. Многочисленные уведомления от Белгородэнергосбыта к изменению ситуации не привели, и теперь точку в этой истории поставит суд.
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* Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
** Раздел III Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 890 от 19 июня 2020 года.