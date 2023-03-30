В автоматическом режиме

Следует отметить, что «умные» счетчики в домах, разрешение на строительство которых выдано после 1 января 2021 года, должны соответствовать определенным требованиям и иметь прописанный в законе минимальный набор функций**. А поскольку в дальнейшем они будут переданы в эксплуатацию гарантирующему поставщику и должны максимально корректно вписаться в его интеллектуальную систему учета, Белгородэнергосбыт согласовывает проекты застройщиков и оказывает услуги по поставке приборов учета и каналообразующего оборудования. В течение 2022 года совместно с застройщиками были реализованы свыше 1 500 интеллектуальных счетчиков и 17 базовых станций.