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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

К учениям в Шебекино подключились автобусы большой вместимости

30 марта 2023, 11:51
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
учения в Шебекино
По легенде на этом виде транспорта вывезут людей из многоквартирных домов.

В Шебекино продолжаются штабные учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации. На третьем этапе к тренировкам подключили автобусы большой вместимости Единой транспортной компании, которые при возникновении опасности будут сниматься с маршрутов и вывозить людей в безопасные места.

Водителям вручили специальные карты с городскими маршрутами, указанием заправок, где они смогут пополнить топливо по пути следования.

Также прибывающих информируют кураторы с громкоговорителями и в светоотражающих манишках. Это делается на случай происшествий в тёмное время суток.

До этого тренировки провели на объектах здравоохранения, откуда вывозили манекены на машинах скорой помощи и небольших автобусах.

Подобные учения пройдут и в других муниципалитетах Белгородской области.

 

учения в Шебекино
Видео: Артём Черненко / Bel.ru
В Шебекино провели тренировку по вывозу пациентов с объектов здравоохранения
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