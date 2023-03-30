К учениям в Шебекино подключились автобусы большой вместимости

В Шебекино продолжаются штабные учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации. На третьем этапе к тренировкам подключили автобусы большой вместимости Единой транспортной компании, которые при возникновении опасности будут сниматься с маршрутов и вывозить людей в безопасные места.