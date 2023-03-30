К учениям в Шебекино подключились автобусы большой вместимости

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Шебекино продолжаются штабные учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации. На третьем этапе к тренировкам подключили автобусы большой вместимости Единой транспортной компании, которые при возникновении опасности будут сниматься с маршрутов и вывозить людей в безопасные места.
Водителям вручили специальные карты с городскими маршрутами, указанием заправок, где они смогут пополнить топливо по пути следования.
Также прибывающих информируют кураторы с громкоговорителями и в светоотражающих манишках. Это делается на случай происшествий в тёмное время суток.
До этого тренировки провели на объектах здравоохранения, откуда вывозили манекены на машинах скорой помощи и небольших автобусах.
Подобные учения пройдут и в других муниципалитетах Белгородской области.