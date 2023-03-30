Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

К системе оплаты «вход/выход» подключат ещё один белгородский автобус

30 марта 2023, 11:36
Фото: минтранс Белгородской области
Прикладывать карту к валидатору дважды нужно будет на пригородном маршруте № 223И. Об изменениях сообщили в региональном минтрансе.

С 1 апреля в пригородном автобусе №223И начнёт действовать система оплаты проезда «вход/выход». Обслуживает маршрут ООО «Городские пассажирские перевозки». Автобус №223И едет от рынка «Салют» через микрорайон Стрелецкое-23 до Стрелецкого-73/1.

Теперь пассажирам автобуса нужно дважды прикладывать карту к валидатору. Средства спишутся в зависимости от посадки и окончания поездки. Если не приложить карту дважды, то система спишет сумму, равную оплате проезда до конечной остановки маршрута.

Система «вход/выход» пока действует на 17 маршрутах. Пассажиры дважды прикладывают карты в автобусах № 101, 103, 103Н, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 123, 123А, 127, 172, 223, 223А, 237 и 238.

В Белгороде пытались продать автобус 41-го маршрута
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые автобусы и скидка на проезд: как меняется общественный транспорт в БелгородеВ Белгородской области не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусахБелгородцы смогут сэкономить семь рублей на оплате проезда в автобусах
#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Новости Белгорода#Город#Автобус#Маршруты#Наталья Корявых#Оплата проезда#Валидатор
Подпишитесь
Белгородка пожаловалась на маршрут из Россоши через закрытую зону в Шебекино
Сегодня, 10:56
Белгородские чиновники назвали ложной информацию о бабушке, ремонтировавшей дорогу
Сегодня, 09:24
Мэрия Белгорода закупает лестницы в библиотеку по 578 тысяч рублей
Сегодня, 08:06
К учениям в Шебекино подключились автобусы большой вместимости
Сегодня, 11:51
Секретарь Совета безопасности Старого Оскола Анатолий Азаров покидает свой пост
Сегодня, 07:02
В автоматическом режиме
Сегодня, 13:45