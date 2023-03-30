К системе оплаты «вход/выход» подключат ещё один белгородский автобус

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
С 1 апреля в пригородном автобусе №223И начнёт действовать система оплаты проезда «вход/выход». Обслуживает маршрут ООО «Городские пассажирские перевозки». Автобус №223И едет от рынка «Салют» через микрорайон Стрелецкое-23 до Стрелецкого-73/1.
Теперь пассажирам автобуса нужно дважды прикладывать карту к валидатору. Средства спишутся в зависимости от посадки и окончания поездки. Если не приложить карту дважды, то система спишет сумму, равную оплате проезда до конечной остановки маршрута.
Система «вход/выход» пока действует на 17 маршрутах. Пассажиры дважды прикладывают карты в автобусах № 101, 103, 103Н, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 123, 123А, 127, 172, 223, 223А, 237 и 238.