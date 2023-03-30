Информация о «крупном пожаре после прилёта» в Белгороде оказалась фейком

Posted Сегодня, 20:48
Published Сегодня, 20:48
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
Поздно вечером 30 марта в Белгороде прогремело несколько мощных бахов. Спустя время в Сети появилась информация, что в городе якобы произошёл «крупный пожар после прилёта». Посты в соцсети даже сопровождались видеозаписью, на котором видно яркое пламя.
Однако эти кадры были сделаны не в Белгороде. На видео запечатлён пожар в Санкт-Петербурге: в городе горят склады. Происшествие здесь, по данным местного МЧС, зарегистрировали после 20:00. На время написания заметки возгорание уже локализовали.
Одними из первых обратили внимание на несоответствие в Telegram-канале «Война с фейками». Как верно отметил источник, эти кадры не могли сделать в Белгороде, так как в городе нет снега, который заметно на видео. В областном центре установилась плюсовая температура.
Судя по сводке регионального МЧС, информации о крупных происшествиях в Белгороде вечером 30 марта не поступало.