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Published Сегодня, 20:48

Modified Сегодня, 20:50

Updated Сегодня, 20:50

Информация о «крупном пожаре после прилёта» в Белгороде оказалась фейком

30 марта 2023, 20:48
Фото: кадр из видео МЧС по Санкт-Петербургу
После серии громких звуков в областном центре в Сети появилась информация о том, что в городе якобы произошёл крупный пожар. Новость даже проиллюстрировали видеозаписью. Однако кадры эти были сделаны вовсе не в Белгороде.
Сюжет
Фейк

Поздно вечером 30 марта в Белгороде прогремело несколько мощных бахов. Спустя время в Сети появилась информация, что в городе якобы произошёл «крупный пожар после прилёта». Посты в соцсети даже сопровождались видеозаписью, на котором видно яркое пламя.

Однако эти кадры были сделаны не в Белгороде. На видео запечатлён пожар в Санкт-Петербурге: в городе горят склады. Происшествие здесь, по данным местного МЧС, зарегистрировали после 20:00. На время написания заметки возгорание уже локализовали.

Одними из первых обратили внимание на несоответствие в Telegram-канале «Война с фейками». Как верно отметил источник, эти кадры не могли сделать в Белгороде, так как в городе нет снега, который заметно на видео. В областном центре установилась плюсовая температура.

Судя по сводке регионального МЧС, информации о крупных происшествиях в Белгороде вечером 30 марта не поступало.

Фото: Telegram-канал "Война с фейками"
Видео: МЧС по Санкт-Петербургу
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