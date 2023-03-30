ГК «Промомед» открыла в Мордовии завод на 120 рабочих мест

Новый завод станет одним из крупнейших в России производств фармсубстанций, его мощность составляет 340 тонн в год. На нем будет производиться 150 видов субстанций. Предприятие включает в себя 7 площадок. На двух из них будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов, на остальных — производиться молекулы для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.