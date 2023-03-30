ГК «Промомед» открыла в Мордовии завод на 120 рабочих мест

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В мероприятии в режиме ВКС приняли участие президент России Владимир Путин и зампред правительства, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Глава республики Артем Здунов и председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый лично присутствовали на открытии, сообщают Новые Известия.
Новый завод станет одним из крупнейших в России производств фармсубстанций, его мощность составляет 340 тонн в год. На нем будет производиться 150 видов субстанций. Предприятие включает в себя 7 площадок. На двух из них будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов, на остальных — производиться молекулы для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.
Размер инвестиций в проект составил свыше 3,7 миллиарда рублей. На строительство крупнейшего в стране завода по производству АФС потребовалось 2 года. Основную часть оборудования для него произвели в Российской Федерации.
Производственный комплекс ГК «Промомед» обеспечит регион новыми рабочими местами, что для Мордовии особенно важно, более 120 местных жителей смогут стать его сотрудниками.
«Развитие собственного производства субстанций открывает путь к получению большего числа инновационных молекул, что
позволит стать более независимыми от импорта и наладить полный цикл создания лекарственных средств внутри страны. Для обеспечения безопасности России во всех ее аспектах собственный синтез субстанций так же важен, как освоение космоса», — подчеркнул Петр Белый.
Зависимость фармацевтического рынка России от импортных АФС до недавнего времени составляла 80%. Новый завод ГК «Промомед» сделает гораздо более доступными для россиян современные эффективные и безопасные лекарственные препараты.
Компания планирует в будущем расширить портфель препаратов для терапии социально значимых заболеваний, речь идет о полном цикле производства.
«Сейчас мы открываем производство субстанций. Но этому предшествует большая работа по разработке препаратов. Нашим производителям иногда приходится обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость. Поэтому мы прорабатываем вопрос создания федерального центра в республике, который позволит разрабатывать лекарства», — рассказал Артем Здунов.