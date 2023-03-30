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Published Сегодня, 07:19

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Большинство опрошенных белгородцев поддержало введение 36-часовой рабочей недели

30 марта 2023, 07:19
Фото: 1MI
Инициативу о том, чтобы сделать пятницу сокращённым рабочим днём, поддержали 76% респондентов. 14% опрошенных горожан оказались против таких изменений. Результаты опроса опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.
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Работа

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. Предполагается, что с понедельника по четверг россияне работали бы в обычном режиме, а по пятницам — до обеда.

С этой инициативой согласились 76% экономически активных белгородцев. 14% выступили против подобного предложения.

Для 74% горожан сокращение рабочей недели никак не повлияет на объём выполненной работы: они уверены, что успеют выполнить его, как и в стандартную 40-часовую неделю. 16% опрошенных считают, что в 36 часов они не уложатся.

За инициативу по сокращению рабочей недели в большинстве своём выступили белгородки. Поддержали идею 81% из них. Мужчины поддерживают предложение в меньшей степени — 72%. Также женщины больше уверены в том, что успеют выполнить стандартный объём работы за 36 часов — 76%. У мужчин этот показатель составил 73%.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Работа#Город#Рабочая неделя#Часы#Инициатива#Госдума#Сокращённый рабочий день
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