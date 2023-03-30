Большинство опрошенных белгородцев поддержало введение 36-часовой рабочей недели

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов. Предполагается, что с понедельника по четверг россияне работали бы в обычном режиме, а по пятницам — до обеда.
С этой инициативой согласились 76% экономически активных белгородцев. 14% выступили против подобного предложения.
Для 74% горожан сокращение рабочей недели никак не повлияет на объём выполненной работы: они уверены, что успеют выполнить его, как и в стандартную 40-часовую неделю. 16% опрошенных считают, что в 36 часов они не уложатся.
За инициативу по сокращению рабочей недели в большинстве своём выступили белгородки. Поддержали идею 81% из них. Мужчины поддерживают предложение в меньшей степени — 72%. Также женщины больше уверены в том, что успеют выполнить стандартный объём работы за 36 часов — 76%. У мужчин этот показатель составил 73%.