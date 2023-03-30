Большинство опрошенных белгородцев поддержало введение 36-часовой рабочей недели

За инициативу по сокращению рабочей недели в большинстве своём выступили белгородки. Поддержали идею 81% из них. Мужчины поддерживают предложение в меньшей степени — 72%. Также женщины больше уверены в том, что успеют выполнить стандартный объём работы за 36 часов — 76%. У мужчин этот показатель составил 73%.