Белгородцам по ошибке предложили укрываться от обстрелов в магазине пива

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Жительница дома №19 по ул. Будённого рассказала, что на дверь подъезда повесили листок со списком мест, где можно укрыться в случае обстрела. Среди адресов указан дом №19а по этой же улице. По словам женщины, такого дома не существует.
Согласно «Яндекс. Картам», по этому адресу расположен небольшой торговый павильон, где продают пиво на розлив.
Мэр Белгорода Валентин Демидов поручил заменить недостоверную информацию, размещённую на доме.
Ближайшие к вам укрытия расположены в подвальных помещениях домов Будённого, 17 и 17в. Их проверку проводила комиссия. Есть интерактивная карта укрытий. Эта система в Белгороде создаётся для всех горожан, без привязки к месту жительства. Информацию, размещённую на вашем доме, поручил оперативно заменить.
Валентин Демидов
Помимо интерактивной карты, в поиске убежища поможет приложение, прокладывающее маршрут до ближайшего укрытия. Белгородец также создал специальный Telegram-бот для этих целей.