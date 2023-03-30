Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Белгородцам по ошибке предложили укрываться от обстрелов в магазине пива

30 марта 2023, 08:19
Фото: «Яндекс. Карты»
Список укрытий при обстреле повесили на двери подъезда одной из многоэтажек Белгорода. При этом в перечне указали несуществующий дом. Об этом местная жительница рассказала на странице губернатора. Интересно, что по адресу предлагаемого укрытия расположен пивной магазин.

Жительница дома №19 по ул. Будённого рассказала, что на дверь подъезда повесили листок со списком мест, где можно укрыться в случае обстрела. Среди адресов указан дом №19а по этой же улице. По словам женщины, такого дома не существует.

Согласно «Яндекс. Картам», по этому адресу расположен небольшой торговый павильон, где продают пиво на розлив.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поручил заменить недостоверную информацию, размещённую на доме.

Ближайшие к вам укрытия расположены в подвальных помещениях домов Будённого, 17 и 17в. Их проверку проводила комиссия. Есть интерактивная карта укрытий. Эта система в Белгороде создаётся для всех горожан, без привязки к месту жительства. Информацию, размещённую на вашем доме, поручил оперативно заменить.
Валентин Демидов

Помимо интерактивной карты, в поиске убежища поможет приложение, прокладывающее маршрут до ближайшего укрытия. Белгородец также создал специальный Telegram-бот для этих целей.

Белгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий
Узнать подробнее
Читайте также:
Как в Белгородской области готовят укрытия от обстреловВ Белгороде выявили недостатки после проверки укрытий в подвалах«Антисанитария полная»: питьевую воду в укрытия Белгорода развозили на мусоровозах
#Ольга Аксёнова#Укрытие#Убежище#Магазин#Пиво#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Белгородка пожаловалась на маршрут из Россоши через закрытую зону в Шебекино
Сегодня, 10:56
Белгородские чиновники назвали ложной информацию о бабушке, ремонтировавшей дорогу
Сегодня, 09:24
Мэрия Белгорода закупает лестницы в библиотеку по 578 тысяч рублей
Сегодня, 08:06
В Шебекино провели тренировку по вывозу пациентов с объектов здравоохранения
Сегодня, 10:01
Секретарь Совета безопасности Старого Оскола Анатолий Азаров покидает свой пост
Сегодня, 07:02
В Шебекино начались учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации
Сегодня, 09:21