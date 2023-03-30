Белгородцам по ошибке предложили укрываться от обстрелов в магазине пива

Список укрытий при обстреле повесили на двери подъезда одной из многоэтажек Белгорода. При этом в перечне указали несуществующий дом. Об этом местная жительница рассказала на странице губернатора. Интересно, что по адресу предлагаемого укрытия расположен пивной магазин.

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