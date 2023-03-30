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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Белгородские работодатели как минимум 30 раз обманули украинских беженцев

30 марта 2023, 12:38
Фото: «Скорая молодёжная помощь»
Эвакуированные жители Украины обратились в «Скорую молодёжную помощь» и сообщили о случаях обмана недобросовестными работодателями. В подобных ситуациях пообещали тщательно разобраться.
Сюжет
Беженцы

Украинские беженцы обратились в «Скорую молодёжную помощь» и рассказали об обмане со стороны недобросовестных работодателей. Пока известно о как минимум 30 подобных случаях.

Председатель организации Антон Андросов через молодёжный Совет при уполномоченном по правам человека в Белгородской области организовал встречу регионального омбудсмена и эвакуированных жителей Украины. В каждой такой ситуации обещают тщательно разобраться.

Фото: «Скорая молодёжная помощь»

За год в Белгородской области паспорта РФ получили более 7 тыс. бывших жителей Украины. Сообщалось также о 23 депортированных с территории России.

За год в Белгородской области паспорта РФ получили более 7 тыс. бывших украинцев
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Беженцы#Общество#Омбудсмен#Работодатель#Обман
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