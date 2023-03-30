Белгородские работодатели как минимум 30 раз обманули украинских беженцев

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Украинские беженцы обратились в «Скорую молодёжную помощь» и рассказали об обмане со стороны недобросовестных работодателей. Пока известно о как минимум 30 подобных случаях.
Председатель организации Антон Андросов через молодёжный Совет при уполномоченном по правам человека в Белгородской области организовал встречу регионального омбудсмена и эвакуированных жителей Украины. В каждой такой ситуации обещают тщательно разобраться.
За год в Белгородской области паспорта РФ получили более 7 тыс. бывших жителей Украины. Сообщалось также о 23 депортированных с территории России.