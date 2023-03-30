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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

Белгородские чиновники назвали ложной информацию о бабушке, ремонтировавшей дорогу

30 марта 2023, 09:24
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»
Жительница Яковлевского горокруга рассказала в соцсетях, что 90-летняя пенсионерка заканчивала работу дорожников. В администрации эту информацию опровергли и пояснили, что бабушка сметала отсев для своих нужд, пишет «Московский Комсомолец».

Жительница села Бутово Яковлевского горокруга в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» ранее рассказала, что 90-летней пенсионерке якобы пришлось заканчивать ямочный ремонт за дорожниками. Женщина опубликовала соответствующие фото в Сети.

Однако в администрации горокруга заявили, что информация не соответствует действительности. По словам местных чиновников, пожилая женщина сметала остатки отсева для своих собственных нужд.

Как раз в это время вышла дочь соседки и сфотографировала пенсионерку. После чего в интернете появились снимки с указанием, что пенсионерка якобы доделывает работу за дорожниками.

«На самом деле, это, конечно, не так, и у нас есть видео, где бабушка сама опровергает эту информацию», — пояснила замглавы администрации Яковлевского округа, руководитель аппарата главы администрации Наталья Кулабухова.

Само видео журналистам не предоставили. 

Под Белгородом 90-летней бабушке пришлось заканчивать работу за дорожниками
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#Ольга Аксёнова#Дорожники#Ямочный ремонт#Пенсионерка#Бабушка#Отсев#Опровержение#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Бутово
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