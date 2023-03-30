Белгородские чиновники назвали ложной информацию о бабушке, ремонтировавшей дорогу

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Жительница села Бутово Яковлевского горокруга в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» ранее рассказала, что 90-летней пенсионерке якобы пришлось заканчивать ямочный ремонт за дорожниками. Женщина опубликовала соответствующие фото в Сети.
Однако в администрации горокруга заявили, что информация не соответствует действительности. По словам местных чиновников, пожилая женщина сметала остатки отсева для своих собственных нужд.
Как раз в это время вышла дочь соседки и сфотографировала пенсионерку. После чего в интернете появились снимки с указанием, что пенсионерка якобы доделывает работу за дорожниками.
«На самом деле, это, конечно, не так, и у нас есть видео, где бабушка сама опровергает эту информацию», — пояснила замглавы администрации Яковлевского округа, руководитель аппарата главы администрации Наталья Кулабухова.
Само видео журналистам не предоставили.