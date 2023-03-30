Белгородка пожаловалась на маршрут из Россоши через закрытую зону в Шебекино

Газель, подчёркивает женщина, не была предназначена для дальних перевозок пассажиров. В пути автобус был шесть часов: «Мы с ребёнком сидели на задних местах и нас трясло на всех кочках так, что ребёнок подлетал и бился головой о потолок, у меня все позвонки, кажется, выскакивали. Просила пересадить нас с ребёнком на переднее сидение, так как нас швыряло на заднем так, что трещали кости, водитель пробурчал: „Нет““.