Белгородка пожаловалась на маршрут из Россоши через закрытую зону в Шебекино

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По словам женщины, вчера, 29 марта, она вместе с племянницей приехала на поезде из Сочи в Россошь. Онлайн купила билеты на автобус до Белгорода. Автобус выехал в 12:05.
Как отметила пассажирка, маршрут автобуса был указан через Алексеевку и Новый Оскол. О том, что транспорт поедет через Шебекино, пассажиры узнали в Волоконовке.
Был шок. Я попыталась вызвать такси, но это оказалось невозможно. Пришлось ехать. Много людей были с нашего поезда, и никто не знал, что маршрут этого автобуса был таким. Люди писали отзыв на сайте автовокзала. Возмущались. Ехал водитель не в объезд, как положено, а решил сократить и поехал через закрытую зону, где губернатор запретил ездить гражданскому транспорту. Еще и остановился возле запрещенного объекта. Стоял курил с открытым багажным отделением.
Пишет женщина
Газель, подчёркивает женщина, не была предназначена для дальних перевозок пассажиров. В пути автобус был шесть часов: «Мы с ребёнком сидели на задних местах и нас трясло на всех кочках так, что ребёнок подлетал и бился головой о потолок, у меня все позвонки, кажется, выскакивали. Просила пересадить нас с ребёнком на переднее сидение, так как нас швыряло на заднем так, что трещали кости, водитель пробурчал: „Нет““.
Также женщина подчёркивает, что в салоне было мало места, так как весь багаж, который пассажиры оплатили, стоял в проходе: «Но и это не смутило водителя — он брал по дороге ещё людей, которые ехали стоя». Помимо этого, водитель курил в салоне, сообщила пассажир.
Редакция Бел.Ру попыталась найти перевозчика по данному маршруту. По найденным нами данным, автобус принадлежал ООО «Юг Трэвэл». Однако по телефону, указанному в контактах компании, сообщили, что «Юг Трэвэл» не осуществляет ни один маршрут уже как полгода.
Вчера вышли на нашу организацию, но это не мой маршрут, не мои люди. Я нашёл организацию и водителя, который оттуда ехал. У них официальный маршрут через Шебекино. Это утверждённый маршрут. Направление дано через администрацию. Сейчас они едут Волоконовка — Шебекино. Я говорю им, что мне отправили фото машины, кто-то якобы курит. Мне ответили, что никто не курил, только на остановках.
Представитель ООО «Юг Трэвэл»
Также мужчина, сославшись на слова водителя, отметил, что женщина занимала место в автобусе по билету. Пересадить её с ребёнком вперёд к водителю было невозможно, так как детям там запрещено ездить.
Женщина начала бушевать: «Почему вы меня не пересаживаете?». Но все места были заняты по билетам.
Представитель ООО «Юг Трэвэл»
Также водитель сообщил мужчине, что дорога, по которой двигался автобус, разбита из-за военной техники, на маршруте ямы, поэтому автобус и начало трясти.
Напомним, что с 28 ноября временно изменился путь следования рейсовых автобусов по маршрутам Ровеньки — Валуйки — Шебекино — Белгород. 13 маршрутов курсируют не по объездной, а через Шебекино. Как отметили в региональном правительстве, этот вариант движения автобусов исключит из маршрута движения потенциально опасный участок и сохранит транспортное сообщение для жителей Шебекинского горокруга и Волоконовского района.