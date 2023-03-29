Замгубернатора Щедрина: Под Белгородом стало меньше бездомных котят и щенков

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Замгубернатора Юлия Щедрина встретилась с зоозащитниками в недавно построенном в Яковлевском горокруге приюте. Чиновница поделилась успехами, которых удалось добиться после открытия центра содержания бездомных животных.
Волонтёры отметили, что на улицах стало меньше безнадзорных щенков и котят благодаря системе отлов — стерилизация — вакцинация — возврат (ОСВВ). По словам чиновницы, сегодня большинство бездомных животных на улицах — те, от которых отказались люди.
На встрече обсудили вопрос об обязательной вакцинации от бешенства домашних питомцев. Её проводят бесплатно в ветстанциях всех муниципалитетов с 8:00 до 20:00 каждую пятницу. Предполагается, что работу таких станций могут продлить. Кроме того, в районах области работают выездные ветеринарные машины по графику.
Владельцам животных в Белгородской области также предлагают льготную стерилизацию питомцев. Эта мера позволит решить проблему с появлением нежелательного потомства у кошек и собак.