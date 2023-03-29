Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Замгубернатора Щедрина: Под Белгородом стало меньше бездомных котят и щенков

29 марта 2023, 13:24
Фото: страница Юлии Щедриной ВК

Белгородские чиновники обсудили проблемы с волонтёрами и зоозащитниками

Встреча состоялась в недавно построенном в Строителе приюте для бездомных животных. Чиновница сообщила об успехах после открытия места содержания четвероногих.

Замгубернатора Юлия Щедрина встретилась с зоозащитниками в недавно построенном в Яковлевском горокруге приюте. Чиновница поделилась успехами, которых удалось добиться после открытия центра содержания бездомных животных.

Волонтёры отметили, что на улицах стало меньше безнадзорных щенков и котят благодаря системе отлов — стерилизация — вакцинация — возврат (ОСВВ). По словам чиновницы, сегодня большинство бездомных животных на улицах — те, от которых отказались люди.

На встрече обсудили вопрос об обязательной вакцинации от бешенства домашних питомцев. Её проводят бесплатно в ветстанциях всех муниципалитетов с 8:00 до 20:00 каждую пятницу. Предполагается, что работу таких станций могут продлить. Кроме того, в районах области работают выездные ветеринарные машины по графику.

Владельцам животных в Белгородской области также предлагают льготную стерилизацию питомцев. Эта мера позволит решить проблему с появлением нежелательного потомства у кошек и собак.

Фото: страница Юлии Щедриной ВК
Скандал вокруг собачьего приюта «Лучик надежды»: позиция мэрии Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура прокомментировала скандал вокруг приюта для собак в БелгородеПриют для собак в Шебекино продолжат строить в апреле, если не будет обстреловИ лает, и кусается: из-за чего приют для собак в Белгороде конфликтует с мэрией
#Наталья Корявых#Юлия Щедрина#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Бездомные животные#Животные#Приют#Зооволонтёры
Подпишитесь
«У меня три почки»: почему Сергиенко просил перевести его из СИЗО под домашний арест
Сегодня, 11:55
В Белгороде высадят голубые ели, яблони «Стрит Парад» и сахаристый клён
Сегодня, 08:40
После благоустройства дворов в Белгороде на подрядчика подали в суд
Сегодня, 07:53
Белгородская прокуратура не проверяет на экстремизм «Потрясение» Евгения Савченко
Сегодня, 13:05
Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 12:24
Матери срочников отказались от встречи с белгородским губернатором Гладковым
Сегодня, 06:46