Замгубернатора Щедрина: Под Белгородом стало меньше бездомных котят и щенков

На встрече обсудили вопрос об обязательной вакцинации от бешенства домашних питомцев. Её проводят бесплатно в ветстанциях всех муниципалитетов с 8:00 до 20:00 каждую пятницу. Предполагается, что работу таких станций могут продлить. Кроме того, в районах области работают выездные ветеринарные машины по графику.