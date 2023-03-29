За победу в конкурсе «Учитель будущего» наградили 15 белгородских педагогов

Детей учат развивать креативность, критическое мышление, коммуникацию и командную работу. В этом учебном году на базе 20 пилотных детсадов IT-навыки развивают порядка 1 тыс. дошкольников, этим же занимаются ещё 140 тыс. учащихся из более чем 500 общеобразовательных учреждений региона.