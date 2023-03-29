За победу в конкурсе «Учитель будущего» наградили 15 белгородских педагогов

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Published Сегодня, 08:46
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Губернатор Вячеслав Гладков наградил победителей конкурса «Учитель будущего». Награды получили 15 педагогов. Им вручат денежную премию в размере 500 тыс. рублей.
В регионе в течение двух лет реализуется проект «Создание непрерывной системы обучения навыкам будущего для цифровой экономики учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области».
Детей учат развивать креативность, критическое мышление, коммуникацию и командную работу. В этом учебном году на базе 20 пилотных детсадов IT-навыки развивают порядка 1 тыс. дошкольников, этим же занимаются ещё 140 тыс. учащихся из более чем 500 общеобразовательных учреждений региона.
Более 4,3 тыс. учителей, внедряющих проект, проходят курсы повышения квалификации и участвуют в конкурсе «Учитель будущего». При определении победителей учли результаты аттестации, вовлечённость детей и социальную активность.
Глава региона предложил дополнительно премировать педагогов, поэтому учителям решили вручать денежное сопровождение в размере 500 тыс. рублей.