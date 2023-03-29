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За победу в конкурсе «Учитель будущего» наградили 15 белгородских педагогов

29 марта 2023, 08:46
Фото: правительство Белгородской области
Учителей поощрят денежной премией в размере 500 тыс. рублей. При подведении итогов учитывались результаты аттестации, вовлечённость детей в прохождение обучения и социальная активность, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Школы

Губернатор Вячеслав Гладков наградил победителей конкурса «Учитель будущего». Награды получили 15 педагогов. Им вручат денежную премию в размере 500 тыс. рублей.

В регионе в течение двух лет реализуется проект «Создание непрерывной системы обучения навыкам будущего для цифровой экономики учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области». 

Детей учат развивать креативность, критическое мышление, коммуникацию и командную работу. В этом учебном году на базе 20 пилотных детсадов IT-навыки развивают порядка 1 тыс. дошкольников, этим же занимаются ещё 140 тыс. учащихся из более чем 500 общеобразовательных учреждений региона.

Более 4,3 тыс. учителей, внедряющих проект, проходят курсы повышения квалификации и участвуют в конкурсе «Учитель будущего». При определении победителей учли результаты аттестации, вовлечённость детей и социальную активность.

Глава региона предложил дополнительно премировать педагогов, поэтому учителям решили вручать денежное сопровождение в размере 500 тыс. рублей.

Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Школы#Образование#Учителя#Конкурс#Награждение
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