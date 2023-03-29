Взыскать 30 млн рублей с подразделения «Белгранкорма» хотят из-за куриного помёта

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород» в январе этого года. Ведомство потребовало взыскать с компании 30,5 млн рублей — за причинение вреда природе.
Как стало известно Бел.Ру, летом 2021 года компания разместила вблизи деревни Карнаухово Новгородской области куриный помёт. Именно он и испортили почву в том месте.
Как уточнили в Росприроднадзоре, «Белгранкорм» нарушал требования природоохранного законодательства и до этого: за это компания привлекалась к административной ответственности. При этом в ряде случаев постановления о назначении административного наказания позже оспаривались в судебном порядке.
Согласно документам суда, судебное заседание в рамках разбирательства по делу пройдёт в Великом Новгороде 10 апреля.
Ранее Бел.Ру направило «Белгранкорму» запрос, чтобы узнать подробности дела с их стороны. Ответ на него редакция так и не получила.
«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.