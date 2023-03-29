Взыскать 30 млн рублей с подразделения «Белгранкорма» хотят из-за куриного помёта

Как уточнили в Росприроднадзоре, «Белгранкорм» нарушал требования природоохранного законодательства и до этого: за это компания привлекалась к административной ответственности. При этом в ряде случаев постановления о назначении административного наказания позже оспаривались в судебном порядке.