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Взыскать 30 млн рублей с подразделения «Белгранкорма» хотят из-за куриного помёта

29 марта 2023, 14:52
Фото: 1MI
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объяснило Бел.Ру, каким образом ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» навредило природе на 30,5 млн рублей. Дело оказалось в курином помёте.

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород» в январе этого года. Ведомство потребовало взыскать с компании 30,5 млн рублей за причинение вреда природе.

Как стало известно Бел.Ру, летом 2021 года компания разместила вблизи деревни Карнаухово Новгородской области куриный помёт. Именно он и испортили почву в том месте.

Как уточнили в Росприроднадзоре, «Белгранкорм» нарушал требования природоохранного законодательства и до этого: за это компания привлекалась к административной ответственности. При этом в ряде случаев постановления о назначении административного наказания позже оспаривались в судебном порядке.

Согласно документам суда, судебное заседание в рамках разбирательства по делу пройдёт в Великом Новгороде 10 апреля.

Ранее Бел.Ру направило «Белгранкорму» запрос, чтобы узнать подробности дела с их стороны. Ответ на него редакция так и не получила. 

«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.

Суд по делу взыскания 30 млн руб. с подразделения «Белгранкорма» пройдёт в Новгороде
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