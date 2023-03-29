В приграничье Белгородской области появятся новые мощные громкоговорители

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В рамках модернизации систем оповещения новые мощные громкоговорители установят в Шебекино и 35 населённых пунктах Белгородского района и Шебекинского горокруга.
По словам замгубернатора Евгения Мирошникова, это повысит реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Во время масштабной проверки систем оповещения 1 марта определили места, где необходимо улучшить качество сигнала.
В тот день задействовали электросирены, мощные акустические устройства, СМС-рассылки, автомобили с громкоговорителями, экраны в маршрутном транспорте Белгорода и Старооскольского городского округа.
Напомним, что во время проверки не сработало около 4% сирен — это 21 единица из 467. По нормативам допускается неисправность не более 10% единиц.