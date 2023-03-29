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В приграничье Белгородской области появятся новые мощные громкоговорители

29 марта 2023, 12:11
Фото: страница Евгения Мирошникова в соцсети
Их установят в Шебекино и 35 населённых пунктах Белгородского района и Шебекинского горокруга. Об этом рассказал министр цифрового развития региона Евгений Мирошников.

В рамках модернизации систем оповещения новые мощные громкоговорители установят в Шебекино и 35 населённых пунктах Белгородского района и Шебекинского горокруга.

По словам замгубернатора Евгения Мирошникова, это повысит реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. Во время масштабной проверки систем оповещения 1 марта определили места, где необходимо улучшить качество сигнала.

В тот день задействовали электросирены, мощные акустические устройства, СМС-рассылки, автомобили с громкоговорителями, экраны в маршрутном транспорте Белгорода и Старооскольского городского округа.

Напомним, что во время проверки не сработало около 4% сирен — это 21 единица из 467. По нормативам допускается неисправность не более 10% единиц.

Фото: страница Евгения Мирошникова в соцсети
Порядка 4% сирен не сработали во время проверки оповещения в Белгородской области
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#Ольга Аксёнова#Громкоговорители#Установка#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Белгородский район#Евгений Мирошников
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