В мэрии Белгорода рассказали, почему в бюджете не предусмотрели средства на соцтакси

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Во время сессии заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений Светлана Рулёва представила корректировки в бюджет на 2023 год. Так, расходную часть городского бюджета увеличат на 1,3 млрд рублей. Деньги направят на расходы капитального характера, дороги, общегородские культурные мероприятия и т.д.
Депутат горсовета поинтересовался, почему в бюджете не предусмотрели расходы на замену автопарка для перевозки инвалидов.
Такие расходы за счёт собственных средств мы в эту корректировку не включали. Хочу напомнить, что социальное такси, его приобретение и содержание относится к вопросам субъекта, эти вопросы должна решать область. Я считаю, что всё-таки целесообразно обратиться в министерство соцзащиты Белгородской области с просьбой увеличить соответствующую субвенцию городу.
Светлана Рулёва
Напомним, что доходную часть бюджета Белгорода увеличили почти на один миллиард рублей.