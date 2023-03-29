Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В мэрии Белгорода рассказали, почему в бюджете не предусмотрели средства на соцтакси

29 марта 2023, 14:59
Фото: 1MI
С соответствующим вопросом обратился во время сессии депутат горсовета.

Во время сессии заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений Светлана Рулёва представила корректировки в бюджет на 2023 год. Так, расходную часть городского бюджета увеличат на 1,3 млрд рублей. Деньги направят на расходы капитального характера, дороги, общегородские культурные мероприятия и т.д.

Депутат горсовета поинтересовался, почему в бюджете не предусмотрели расходы на замену автопарка для перевозки инвалидов.

Такие расходы за счёт собственных средств мы в эту корректировку не включали. Хочу напомнить, что социальное такси, его приобретение и содержание относится к вопросам субъекта, эти вопросы должна решать область. Я считаю, что всё-таки целесообразно обратиться в министерство соцзащиты Белгородской области с просьбой увеличить соответствующую субвенцию городу.
Светлана Рулёва

Напомним, что доходную часть бюджета Белгорода увеличили почти на один миллиард рублей.

Читайте также:
Доходную часть бюджета Белгорода увеличили почти на один миллиард рублейДоходная часть бюджета Белгорода на 2023 год должна составить 15,5 млрд рублейБелгородский минфин взял кредиты на 5 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
#Алина Харина#Социальное такси#Инвалиды#Городской бюджет#Общество#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности обстрела села Черемошное в Белгородской области
Сегодня, 14:57
«У меня три почки»: почему Сергиенко просил перевести его из СИЗО под домашний арест
Сегодня, 11:55
Для работы в поле в белгородском приграничье потребуется согласие силовиков
Сегодня, 15:09
Белгородская прокуратура не проверяет на экстремизм «Потрясение» Евгения Савченко
Сегодня, 13:05
Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 12:24
В Белгородской области стартуют смены в детских лагерях
Сегодня, 16:42