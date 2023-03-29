В мэрии Белгорода рассказали, почему в бюджете не предусмотрели средства на соцтакси

Во время сессии заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений Светлана Рулёва представила корректировки в бюджет на 2023 год. Так, расходную часть городского бюджета увеличат на 1,3 млрд рублей. Деньги направят на расходы капитального характера, дороги, общегородские культурные мероприятия и т.д.