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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

В Белгородскую область возвращаются ночные заморозки

29 марта 2023, 15:21
Фото: 1MI
В регионе 30 марта ночью местами выпадет небольшой снег с дождём. Температура воздуха днём будет колебаться от +2 ˚С до +7 ˚С, следует из прогноза областного ГУ МЧС.
Сюжет
Дождь

В четверг, 30 марта, в Белгородской области будет облачная погода. Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём возможен дождь.

Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра покажет от -3 ˚С до +2 ˚С. Температура воздуха в дневное время составит от +2 ˚С до +7 ˚С.

В Белгороде днём будет довольно прохладно — от +1 ˚С до +4 ˚С. Ночью от 0 ˚С до +2 ˚С.

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#Ольга Аксёнова#Заморозки#Дождь#Снег#Общество#Погода#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород
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