В Белгородскую область возвращаются ночные заморозки

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В четверг, 30 марта, в Белгородской области будет облачная погода. Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём возможен дождь.
Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с.
Ночью столбик термометра покажет от -3 ˚С до +2 ˚С. Температура воздуха в дневное время составит от +2 ˚С до +7 ˚С.
В Белгороде днём будет довольно прохладно — от +1 ˚С до +4 ˚С. Ночью от 0 ˚С до +2 ˚С.