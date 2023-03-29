В Белгородской области стартуют смены в детских лагерях

Как решат вопрос с обучением школьников в лагере, ведь впереди ещё четвёртая четверть, неизвестно. Напомним, в начале марта было принято продлить в ряде муниципалитетов дистанционное обучение в школах до конца учебного года. Это связанно с неспокойной обстановкой в регионе.