В Белгородской области стартуют смены в детских лагерях

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В 2023 году загородные детские лагеря в Белгородской области начинают свою работу рано — в начале апреля. Первая смена школьников отправится на отдых уже на следующей неделе. Решение приняли только сегодня, 29 марта, на заседании регионального оперштаба. «За» проголосовали единогласно.
Но заработают сразу не все загородные лагеря, только часть. Какие именно — не сообщается.
По докладу глав муниципальных образований региона часть загородных лагерей уже готовы принять детей со следующей недели. Сейчас они приводятся в порядок, подбирается и укомплектовывается штат и решаются вопросы санитарной безопасности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Как решат вопрос с обучением школьников в лагере, ведь впереди ещё четвёртая четверть, неизвестно. Напомним, в начале марта было принято продлить в ряде муниципалитетов дистанционное обучение в школах до конца учебного года. Это связанно с неспокойной обстановкой в регионе.