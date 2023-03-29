В Белгородской области создадут службу психологической помощи ветеранам СВО

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Белгородской области собрали межведомственную комиссию по вопросам деятельности государственного фонда поддержки ветеранов.
Целью её создания среди прочего является господдержка, обеспечение достойной жизни и активной деятельности ветеранов СВО. Комиссия также будет рассматривать обращения, поступившие от ветеранов и членов их семей.
Помимо этого, в постановлении говорится о создании службы, оказывающей специализированную психолого-психотерапевтическую помощь этой категории граждан. Центры занятости населения также должны будут сформировать отдельные направления для содействия в трудоустройстве участников спецоперации.
В комиссию вошли губернатор области Вячеслав Гладков, министр образования Андрей Милёхин, министр соцзащиты Елена Батанова, руководитель белгородского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Воробьёв, военный комиссар Валерий Грицай, министр здравоохранения Андрей Иконников, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и другие. Заседания комиссии будут проходить еженедельно.
О планах открыть филиал фонда поддержки ветеранов СВО и их семей стало известно на минувшей неделе.