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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Белгородской области слепому ребёнку выделили комнату с протекающим потолком

29 марта 2023, 10:56
Фото: Ирина Горишняя / страница губернатора в соцсети

Белгородцы жалуются на некачественное жильё для детей-инвалидов

В Борисовском районе слепому ребёнку выделили комнату, в которой течёт потолок и отсырели стены. Губернатор пообещал разобраться в ситуации.

Жительница Борисовского района пожаловалась губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на качество домов, выдаваемых детям-инвалидам. Женщина привела в пример комнату, которую выделили слепому ребёнку. В помещении течёт потолок, а стены отсырели.

Губернатор направил в район министра строительства для исправления ситуации.

Вижу фотографии. Если честно, в шоке. 
Вячеслав Гладков

К решению вопроса присоединился врио главы Борисовского района Владимир Переверзев. 

Данный вопрос находится на контроле. В настоящее время подрядчик завёз материалы. До конца недели всё будет устранено, о чём имелась договорённость с проживающими в данном домовладении.
Владимир Переверзев

 

Фото: Ирина Горишняя
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#Ольга Аксёнова#Дети-инвалиды#Слепой ребёнок#Общество#Белгородская область#Борисовский район#Вячеслав Гладков
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