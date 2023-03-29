В Белгородской области слепому ребёнку выделили комнату с протекающим потолком

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Жительница Борисовского района пожаловалась губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на качество домов, выдаваемых детям-инвалидам. Женщина привела в пример комнату, которую выделили слепому ребёнку. В помещении течёт потолок, а стены отсырели.
Губернатор направил в район министра строительства для исправления ситуации.
Вижу фотографии. Если честно, в шоке.
Вячеслав Гладков
К решению вопроса присоединился врио главы Борисовского района Владимир Переверзев.
Данный вопрос находится на контроле. В настоящее время подрядчик завёз материалы. До конца недели всё будет устранено, о чём имелась договорённость с проживающими в данном домовладении.
Владимир Переверзев