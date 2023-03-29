В Белгородской области приступили к капремонту районной больницы

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Ивнянском районе начался капитальный ремонт больницы. В ходе работ отремонтируют фасад, внутренние помещения, займутся благоустройством территории.
Капремонт планируют завершить до конца года. Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Вячеслав Гладков заверил жителей района, что всю необходимую медицинскую помощь продолжат оказывать, а региональный минздрав принял все необходимые логистические решения.
В ходе еженедельного совещания стало известно что ремонт в детском травматологическом отделении Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского завершат в апреле. До конца года в медучреждении планируют привести в порядок перинатальный центр.