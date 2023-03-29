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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Белгородской области приступили к капремонту районной больницы

29 марта 2023, 09:14
Фото: пресс-служба администрации Ивнянского района

Капремонт Ивнянской ЦРБ начался в Белгородской области

Работы стартовали в Ивнянском районе. Глава региона Вячеслав Гладков заверил, что на время капремонта местные жители — пациенты больницы без медпомощи не останутся.

В Ивнянском районе начался капитальный ремонт больницы. В ходе работ отремонтируют фасад, внутренние помещения, займутся благоустройством территории.

Капремонт планируют завершить до конца года. Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Вячеслав Гладков заверил жителей района, что всю необходимую медицинскую помощь продолжат оказывать, а региональный минздрав принял все необходимые логистические решения.

В ходе еженедельного совещания стало известно что ремонт в детском травматологическом отделении Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского завершат в апреле. До конца года в медучреждении планируют привести в порядок перинатальный центр.

Пациенты жаловались на детскую травматологию и холод в родильном отделении
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#Ольга Аксёнова#Капремонт#Больница#Ивнянская ЦРБ#Медицина#Касается каждого#Белгородская область#Ивнянский район#Вячеслав Гладков
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