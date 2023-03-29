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В Белгородэнерго зафиксировано 350 фактов вандализма на энергообъектах

29 марта 2023, 10:40
Фото: Белгородэнерго
В 2022 году энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» от несогласованных граффити и надписей очистили порядка 350 трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, опор линий электропередачи, шкафов управления наружным освещением по всей области.

Сумма нанесенного компании ущерба превысила 580 тыс. рублей.

Максимальное количество нарушений зафиксировано в Белгороде и Старом Осколе. Аэрозольными красками на стены трансформаторных подстанций и распределительных пунктов молодые люди наносят изображения и надписи, которые не только портят облик городов, но и закрывают знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током. На закрашивание таких надписей филиал в прошлом году израсходовал свыше двух тонн краски. К сожалению, стихийное граффити «возвращается» почти сразу после ремонта.

Фото:  Белгородэнерго

По словам начальника отдела цифрового развития МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации города Белгорода» Марины Михайловой, чаще всего за рисунками на объектах скрывается распространение наркотических средств: «Больше всего страдают объекты Белгородских электрических сетей: трансформаторные подстанции, расположенные в дворовых территориях, а также шкафы управления наружным освещением. Вы можете увидеть, до какого состояния их зарисовывают фактически за неделю».

Ущерб от действий вандалов в масштабах Белгородской области довольно значительный, так как в регионе насчитывается 14 тысяч трансформаторных подстанций. Тесное взаимодействие с муниципалитетами позволяет оперативно получать информацию об испорченных фасадах и восстанавливать их внешний вид. Но чтобы полностью искоренить это явление, необходимо донести до молодежи, что это не шалость, а антиобщественный проступок, подпадающий под действие ст. 214 УК РФ и ст. 7.17 КоАП РФ.
заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Артем Черненко#Белгородэнерго#Белгородская область
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