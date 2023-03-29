В Белгородэнерго зафиксировано 350 фактов вандализма на энергообъектах

Максимальное количество нарушений зафиксировано в Белгороде и Старом Осколе. Аэрозольными красками на стены трансформаторных подстанций и распределительных пунктов молодые люди наносят изображения и надписи, которые не только портят облик городов, но и закрывают знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током. На закрашивание таких надписей филиал в прошлом году израсходовал свыше двух тонн краски. К сожалению, стихийное граффити «возвращается» почти сразу после ремонта.