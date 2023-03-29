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В Белгороде высадят голубые ели, яблони «Стрит Парад» и сахаристый клён

29 марта 2023, 08:40
Фото: 1MI

Белгородские коммунальщики закупят саженцы на 10 млн рублей

Областной центр планирует закупить саженцы берёзы, ели, клёна и других деревьев. На это Белгорблагоустройство выделило более 10 млн рублей, следует из документов госзакупки.

Согласно документам госзакупки, МБУ «Управление Белгорблагоустройство» планирует купить молодые деревья высотой в среднем 3 метра. Среди них — берёза повислая, голубая ель, обыкновенная ель, калина, клён белый и красный, клён остролистный, клён сахаристый, липа крупнолистная, липа мелколистная, рябина, сосна, тополь белый, черёмуха, яблоня «Стрит парад».

Поставщика выберут 7 апреля. Поставить саженцы необходимо до 31 декабря текущего года. На закупку выделили из бюджета организации 10 млн 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в парке Победы областного центра планируют вырубить порядка 300 деревьев. Часть растений ждёт обрезка.

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#Ольга Аксёнова#Закупки#Белгорблагоустройство#Саженцы#Деревья#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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