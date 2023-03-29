В Белгороде выделили помещение Центру помощи бездомным животным «Пойдём домой»

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Центр помощи бездомным животным «Пойдём домой» получил в безвозмездное пользование на десять лет нежилое помещение на улице Орлова, 84. Общая площадь помещения составляет 172,2 кв. м. К сентябрю там планируется открыть консультационный центр. Сейчас во Дворце детского творчества реализуется авторская программа Центра, в которой занимается детское объединение «Кинолог». Но помещения недостаточно, чтобы принять всех желающих.
Помещение необходимо Центру для повышения кинологической грамотности, формирования цивилизованного подхода к содержанию, воспитанию и дрессировке собак.
Кристина Пасика, руководитель имущественных и земельных отношений администрации
В состав команды Центра входит кинолог, ветеринар, педагог, собака-адвентор, инструктор, волонтёры.
Два раза в год организация проводит выставки-раздачи животных. За время работы Центра дом обрели более 2,5 тыс. собак.
Во время 59-й сессии горсовета депутаты поддержали идею передать Центру помещение.