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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Белгороде выделили помещение Центру помощи бездомным животным «Пойдём домой»

29 марта 2023, 15:13
Фото: скрин видео "Белгород-медиа"
Помещение находится на улице Орлова. К сентябрю организация планируют открыть там консультационный центр.

Центр помощи бездомным животным «Пойдём домой» получил в безвозмездное пользование на десять лет нежилое помещение на улице Орлова, 84. Общая площадь помещения составляет 172,2 кв. м. К сентябрю там планируется открыть консультационный центр. Сейчас во Дворце детского творчества реализуется авторская программа Центра, в которой занимается детское объединение «Кинолог». Но помещения недостаточно, чтобы принять всех желающих.

Помещение необходимо Центру для повышения кинологической грамотности, формирования цивилизованного подхода к содержанию, воспитанию и дрессировке собак.
Кристина Пасика, руководитель имущественных и земельных отношений администрации

В состав команды Центра входит кинолог, ветеринар, педагог, собака-адвентор, инструктор, волонтёры.

Два раза в год организация проводит выставки-раздачи животных. За время работы Центра дом обрели более 2,5 тыс. собак.

Во время 59-й сессии горсовета депутаты поддержали идею передать Центру помещение. 

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#Пойдём домой#Собаки#Бездомные собаки#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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