В Белгороде выделили помещение Центру помощи бездомным животным «Пойдём домой»

Центр помощи бездомным животным «Пойдём домой» получил в безвозмездное пользование на десять лет нежилое помещение на улице Орлова, 84. Общая площадь помещения составляет 172,2 кв. м. К сентябрю там планируется открыть консультационный центр. Сейчас во Дворце детского творчества реализуется авторская программа Центра, в которой занимается детское объединение «Кинолог». Но помещения недостаточно, чтобы принять всех желающих.