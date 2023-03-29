В Белгороде сработала сирена

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В 11:00 29 марта жители Белгорода услышали звуки сирены. Поводов для беспокойства нет — это плановая работа. Предупреждение горожане получили и от МЧС. Спасатели призвали белгородцев сохранять спокойствие.
Сирену белгородцы могли слышать в разных частях города. Местные паблики уже поделились в Сети видео со звуками систем оповещения.
Ранее уже сообщалось о проверке систем оповещения населения в ряде муниципалитетов региона. В Белгороде проверка длилась в течение трёх минут. На 29 марта аналогичные мероприятия были запланированы в Алексеевском горокруге, Ивне и Ракитянском районе.