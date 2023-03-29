В Белгороде сработала сирена

Ранее уже сообщалось о проверке систем оповещения населения в ряде муниципалитетов региона. В Белгороде проверка длилась в течение трёх минут. На 29 марта аналогичные мероприятия были запланированы в Алексеевском горокруге, Ивне и Ракитянском районе.