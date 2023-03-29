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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

В Белгороде сработала сирена

29 марта 2023, 08:49
Фото: Bel.ru

Проверка систем оповещения завершилась в Белгороде

29 марта в областном центре в 11:00 включили сирены, однако это плановая работа. Горожане получили рассылку от МЧС с предупреждениями о проверке.

В 11:00 29 марта жители Белгорода услышали звуки сирены. Поводов для беспокойства нет — это плановая работа. Предупреждение горожане получили и от МЧС. Спасатели призвали белгородцев сохранять спокойствие.

Фото: РСЧС

Сирену белгородцы могли слышать в разных частях города. Местные паблики уже поделились в Сети видео со звуками систем оповещения.

Видео: «Белгород – это интересно»

Ранее уже сообщалось о проверке систем оповещения населения в ряде муниципалитетов региона. В Белгороде проверка длилась в течение трёх минут. На 29 марта аналогичные мероприятия были запланированы в Алексеевском горокруге, Ивне и Ракитянском районе.

Сирены и громкоговорители вновь включат в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Сирены#Громкоговорители#Система оповещения#Видео
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