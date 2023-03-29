В Белгороде скорректировали границы ТОСа «Лермонтовский»

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
28 марта во время 59-й сессии горсовета депутаты поддержали изменения в границах ТОСа «Лермонтовский». С соответствующей просьбой обратились инициативные белгородцы, которые проживают в границах этой территории.
Изменения в границы территории внесли, потому что ряд зданий получили статус административных и не относятся больше к жилым объектам.
Напомним, что в генплан Белгорода внесли новые площадки для строительства многоэтажек. Новые многоквартирные дома появятся за Везёлкой и спорткомплексом Хоркиной, возле Новой жизни и на улице Донецкой.