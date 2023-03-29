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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В Белгороде скорректировали границы ТОСа «Лермонтовский»

29 марта 2023, 14:59
Фото: 1MI
Корректировку внесли из-за изменения статуса некоторых объектов недвижимости на территории ТОСа. Решение приняли депутаты горсовета.

28 марта во время 59-й сессии горсовета депутаты поддержали изменения в границах ТОСа «Лермонтовский». С соответствующей просьбой обратились инициативные белгородцы, которые проживают в границах этой территории.

Изменения в границы территории внесли, потому что ряд зданий получили статус административных и не относятся больше к жилым объектам.

Напомним, что в генплан Белгорода внесли новые площадки для строительства многоэтажек. Новые многоквартирные дома появятся за Везёлкой и спорткомплексом Хоркиной, возле Новой жизни и на улице Донецкой.

Изменения в генплане: где в Белгороде появятся новые многоэтажные дома
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#Алина Харина#Тос#Горсовет#Город#Новости Белгорода#Белгород
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