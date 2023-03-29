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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

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В Белгороде к середине июня отремонтируют три участка дорог

29 марта 2023, 13:41
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
В областном центре отремонтируют три участка дорог протяжённостью 3,22 км. На ул. Губкина появятся новые светофоры и остановки, на малой Богданке сделают дополнительные пешеходные переходы, сообщили в мэрии.
Сюжет
Дороги

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Белгороде в 2023 году отремонтируют три участка протяжённостью 3,22 км. На эти цели выделили 201 млн 465 тыс. рублей. Работы планируют завершить к 15 июня.

На участке улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина сделают дополнительные остановки, уложат новый асфальт, отремонтируют ливнёвку. На перекрёстке с улицей Королёва и в районе поликлиники УМВД поменяют светофоры. В районе военкомата и дома №16в установят новые светофоры.

На малом проезде по проспекту Б. Хмельницкого от проспекта Белгородского до улицы Гагарина уложат новый асфальт, заменят бортовые камни, сделают дополнительные пешеходные переходы с подходами из тротуарной плитки, заменят дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

На развязке улиц Победы и Белгородского полка также поменяют асфальт, заменят конфигурацию островков безопасности и поставят светофор. Помимо этого, изменят организацию движения на примыкающих участках по Гражданскому проспекту и установят светофор на перекрёстке с Гражданским проспектом.

Ремонт путепровода через железнодорожные пути «Москва — Юг» по улице Студенческой также продолжат в рамках нацпроекта. Его намерены завершить к 1 июля.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Капремонт моста на Студенческой в Белгороде закончат этим летом
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#Ольга Аксёнова#Дороги#Ремонт#Нацпроект#Светофор#Остановка#Город#Касается каждого#Белгородская область#Белгород
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