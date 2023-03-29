В Белгороде к середине июня отремонтируют три участка дорог

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Белгороде в 2023 году отремонтируют три участка протяжённостью 3,22 км. На эти цели выделили 201 млн 465 тыс. рублей. Работы планируют завершить к 15 июня.
На участке улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина сделают дополнительные остановки, уложат новый асфальт, отремонтируют ливнёвку. На перекрёстке с улицей Королёва и в районе поликлиники УМВД поменяют светофоры. В районе военкомата и дома №16в установят новые светофоры.
На малом проезде по проспекту Б. Хмельницкого от проспекта Белгородского до улицы Гагарина уложат новый асфальт, заменят бортовые камни, сделают дополнительные пешеходные переходы с подходами из тротуарной плитки, заменят дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.
На развязке улиц Победы и Белгородского полка также поменяют асфальт, заменят конфигурацию островков безопасности и поставят светофор. Помимо этого, изменят организацию движения на примыкающих участках по Гражданскому проспекту и установят светофор на перекрёстке с Гражданским проспектом.
Ремонт путепровода через железнодорожные пути «Москва — Юг» по улице Студенческой также продолжат в рамках нацпроекта. Его намерены завершить к 1 июля.