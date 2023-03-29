В Белгороде к середине июня отремонтируют три участка дорог

На развязке улиц Победы и Белгородского полка также поменяют асфальт, заменят конфигурацию островков безопасности и поставят светофор. Помимо этого, изменят организацию движения на примыкающих участках по Гражданскому проспекту и установят светофор на перекрёстке с Гражданским проспектом.