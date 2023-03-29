В 2022 году в Белгороде выявили 1500 нарушений при использовании бюджетных средств

По словам Светланы Сорокиной, в прошлом году по поручению председателя и депутатов горсовета прошли проверки соответствия проектно-сметной документации и объёма фактически выполненных работ при проведении благоустройства дворовых территорий по улице Щорса и Юности. Также комиссия проверила использование бюджетных средств при проведении капремонта спортивного ядра средней общеобразовательной школы № 4, а также - проведение ремонта на дворовых территориях по улицам Степная и Привольная.