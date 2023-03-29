В 2022 году в Белгороде выявили 1500 нарушений при использовании бюджетных средств

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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По словам Светланы Сорокиной, в прошлом году по поручению председателя и депутатов горсовета прошли проверки соответствия проектно-сметной документации и объёма фактически выполненных работ при проведении благоустройства дворовых территорий по улице Щорса и Юности. Также комиссия проверила использование бюджетных средств при проведении капремонта спортивного ядра средней общеобразовательной школы № 4, а также - проведение ремонта на дворовых территориях по улицам Степная и Привольная.
Помимо этого, проверка коснулась использования бюджетных средств, которые были направлены на оплату труда руководящих работников спортивной школы по зимним видам спорта и работникам молодёжной хоккейной команды Белгорода.
Вместе с прокуратурой контрольно-счётная палата Белгорода проверила соблюдение бюджетного законодательства при проведении благоустройства пруда «Болтушка», а также проанализировали использование денег при строительстве детских и спортивных площадок.
Контрольные мероприятия прошли на 21 объекте, в ходе которых палата проверила использование 4,9 млрд рублей бюджетных средств. В результате было установлено 1500 нарушений. Больше всего нарушений (56%) связаны с формированием использования бюджета.
Наиболее весомыми стали нарушения норм при формировании перечня объектов благоустройства, повлёкшие неправомерное использование бюджета в сумме 42,6 млн рублей. Объём неэффективных расходов составил 45,8 млн рублей.
Среди неэффективных расходов Светлана Сорокина также отметила расходование бюджета в сумме 9,8 млн рублей на реконструкцию школьного спортивного ядра. После завершения работ им нельзя пользоваться из-за силового кабеля, который проходит через стадион. Во время ремонта его не перенесли.