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В 2022 году в Белгороде выявили 1500 нарушений при использовании бюджетных средств

29 марта 2023, 06:55
Фото: 1MI
Председатель контрольно-счётной палаты города Светлана Сорокина отчиталась депутатам горсовета о работе ведомства в прошлом году.

По словам Светланы Сорокиной, в прошлом году по поручению председателя и депутатов горсовета прошли проверки соответствия проектно-сметной документации и объёма фактически выполненных работ при проведении благоустройства дворовых территорий по улице Щорса и Юности. Также комиссия проверила использование бюджетных средств при проведении капремонта спортивного ядра средней общеобразовательной школы № 4, а также - проведение ремонта на дворовых территориях по улицам Степная и Привольная.

Помимо этого, проверка коснулась использования бюджетных средств, которые были направлены на оплату труда руководящих работников спортивной школы по зимним видам спорта и работникам молодёжной хоккейной команды Белгорода.

Вместе с прокуратурой контрольно-счётная палата Белгорода проверила соблюдение бюджетного законодательства при проведении благоустройства пруда «Болтушка», а также проанализировали использование денег при строительстве детских и спортивных площадок.

Контрольные мероприятия прошли на 21 объекте, в ходе которых палата проверила использование 4,9 млрд рублей бюджетных средств. В результате было установлено 1500 нарушений. Больше всего нарушений (56%) связаны с формированием использования бюджета.

Наиболее весомыми стали нарушения норм при формировании перечня объектов благоустройства, повлёкшие неправомерное использование бюджета в сумме 42,6 млн рублей. Объём неэффективных расходов составил 45,8 млн рублей.

Среди неэффективных расходов Светлана Сорокина также отметила расходование бюджета в сумме 9,8 млн рублей на реконструкцию школьного спортивного ядра. После завершения работ им нельзя пользоваться из-за силового кабеля, который проходит через стадион. Во время ремонта его не перенесли.

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#Алина Харина#Проверки#Городской бюджет#Контрольно-счётная палата#Новости Белгорода#Белгород#Общество
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