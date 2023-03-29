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Уровень стресса белгородцев бесплатно проверят в «Мега Гринне»

29 марта 2023, 07:57
Фото: 1MI
30 марта в ТРЦ «Мега Гринн» пройдёт профилактическая акция. Медики проведут скрининг состояния горожан, сообщили в пресс-службе областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

30 марта с 13:00 до 16:00 белгородцы смогут бесплатно проверить уровень стресса. Скрининг состояния здоровья проведут сотрудники областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики на четвёртом этаже ТРЦ «Мега Гринн».

Горожане старше 18 лет смогут сдать экспресс-анализы на уровень
глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, уровень
кислорода в крови, узнать свой индекс массы тела. Также у белгородцев появится возможность пообщаться с врачами об отказе от вредных привычек, записаться в школы здоровья, проконсультироваться по выявленным факторам риска и пройти обследование ПАРС.

Последнее поможет проверить уровень стресса, поскольку начальные патологические изменения в сердце происходят на биохимическом уровне. ЭКГ-исследование не покажет это состояние организма.

Белгородцев приглашают бесплатно проверить здоровье за один день
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#Наталья Корявых#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Стресс#Проверка здоровья#Акция#Мега гринн
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