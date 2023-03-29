Уровень стресса белгородцев бесплатно проверят в «Мега Гринне»

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
30 марта с 13:00 до 16:00 белгородцы смогут бесплатно проверить уровень стресса. Скрининг состояния здоровья проведут сотрудники областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики на четвёртом этаже ТРЦ «Мега Гринн».
Горожане старше 18 лет смогут сдать экспресс-анализы на уровень
глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, уровень
кислорода в крови, узнать свой индекс массы тела. Также у белгородцев появится возможность пообщаться с врачами об отказе от вредных привычек, записаться в школы здоровья, проконсультироваться по выявленным факторам риска и пройти обследование ПАРС.
Последнее поможет проверить уровень стресса, поскольку начальные патологические изменения в сердце происходят на биохимическом уровне. ЭКГ-исследование не покажет это состояние организма.