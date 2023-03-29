Уровень стресса белгородцев бесплатно проверят в «Мега Гринне»

Горожане старше 18 лет смогут сдать экспресс-анализы на уровень

глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, уровень

кислорода в крови, узнать свой индекс массы тела. Также у белгородцев появится возможность пообщаться с врачами об отказе от вредных привычек, записаться в школы здоровья, проконсультироваться по выявленным факторам риска и пройти обследование ПАРС.