Трое детей пострадали в ДТП в Белгородской области за день

Вечером того же дня 82-летний пенсионер на мопеде «Альфа» ехал со стороны Борисовки в сторону села Зозули. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Hyundai и въехал в него, когда тот остановился. Пенсионер получил травмы.