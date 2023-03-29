Трое детей пострадали в ДТП в Белгородской области за день

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Старом Осколе днём 28 марта водитель «Газели» сбил 7-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Детей доставили в больницу. Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
В Алексеевке на перекрёстке переулка Сазонова и ул. Ст. Большевиков водитель Renault Sandero сбил 10-летнего мальчика, который переезжал дорогу на электросамокате. Ребёнок получил травмы.
В Белгороде на Костюкова мужчина за рулём Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой», после чего последняя наехала на препятствие. В аварии пострадал 49-летний водитель отечественного авто.
Вечером того же дня 82-летний пенсионер на мопеде «Альфа» ехал со стороны Борисовки в сторону села Зозули. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Hyundai и въехал в него, когда тот остановился. Пенсионер получил травмы.
В Губкине на перекрёстке улиц Кленовый бульвар и Аверинский проезд столкнулись Skoda Octavia и Skoda Fabia. Оба водителя — 22-летний парень и 31-летняя женщина — пострадали.