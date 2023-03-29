Пожилой белгородец угнал мотоцикл у подростка, но не смог завести

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В Разумном 65-летний мужчина угнал мотоцикл подростка, но не смог его завести. Транспортное средство мужчина толкал не менее двух километров, а затем бросил около дач.
В полицию с заявлением об угоне обратился 17-летний юноша. Парень рассказал, что оставил мотоцикл около дома своего приятеля. Утром молодой человек обнаружил пропажу.
Раскрыли преступление правоохранители в тот же день. Мотоцикл оперативники нашли брошенным в дачном массиве. По горячим следам задержали подозреваемого — 65-летнего мужчину.
Он толкал транспортное средство, попутно прося помощи у местных жителей. Завести мотоцикл задержанный не смог и бросил его неподалёку от своего дома.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.