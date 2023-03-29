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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Пожилой белгородец угнал мотоцикл у подростка, но не смог завести

29 марта 2023, 12:03
Фото: 1MI
В Белгородском районе мужчина толкал чужой мотоцикл не менее двух километров, а затем бросил его. О задержании подозреваемого сообщили в региональном УМВД.

В Разумном 65-летний мужчина угнал мотоцикл подростка, но не смог его завести. Транспортное средство мужчина толкал не менее двух километров, а затем бросил около дач.

В полицию с заявлением об угоне обратился 17-летний юноша. Парень рассказал, что оставил мотоцикл около дома своего приятеля. Утром молодой человек обнаружил пропажу.

Раскрыли преступление правоохранители в тот же день. Мотоцикл оперативники нашли брошенным в дачном массиве. По горячим следам задержали подозреваемого — 65-летнего мужчину.

Он толкал транспортное средство, попутно прося помощи у местных жителей. Завести мотоцикл задержанный не смог и бросил его неподалёку от своего дома.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

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