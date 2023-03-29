После благоустройства дворов в Белгороде на подрядчика подали в суд

Всего в 2022 году объектами контроля были поданы 33 исковых заявления. Также в течение года Контрольно-счётная палата города принимала участие в судебных делах в качестве третьего лица по девяти делам администрации Белгорода о взыскании причинённых убытков. По двум делам было принято решение о взыскании в пользу мэрии 456 тыс. рублей.