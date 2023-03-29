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Published Сегодня, 07:53

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После благоустройства дворов в Белгороде на подрядчика подали в суд

29 марта 2023, 07:53
Фото: 1MI
Речь идёт о благоустройстве дворовых территорий на улицах Степной и Привольной.

Во время 59-й сессии горсовета председатель контрольно-счётной палаты города Светлана Сорокина рассказала депутатам о работе ведомства в 2022 году. По её словам, в прошлом году палата работала совестно с правоохранительными, контрольными и надзорными органами.

Так, материалы проверки благоустройства дворовых территорий на улицах Степной и Привольной палата направила в правоохранительные органы. Кроме того, по итогам этой же проверки учреждением благоустройства в Арбитражный суд Белгородской области было направлено исковое заявление о взыскании с подрядчика неосновательно полученных денежных средств.

Всего в 2022 году объектами контроля были поданы 33 исковых заявления. Также в течение года Контрольно-счётная палата города принимала участие в судебных делах в качестве третьего лица по девяти делам администрации Белгорода о взыскании причинённых убытков. По двум делам было принято решение о взыскании в пользу мэрии 456 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Контрольно-счётная палата#Проверки#Благоустройство двора#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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